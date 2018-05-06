السعيد: 4.8 مليار جنيه بموازنة العام المقبل لترفيق المناطق الصناعية

محمد سالم وسمر السيد وسيد بدر كشفت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد عن رصد الحكومة نحو 4.8 مليار جنيه فى موازنة العام المالى المقبل 2018 - 2019 للتوسع فى مجال ترفيق المناطق الصناعية المختلفة على مستوى الجمهورية بغرض تعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة.جاء ذلك خلال مشاركت

محمد سالم وسمر السيد وسيد بدر

كشفت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد عن رصد الحكومة نحو 4.8 مليار جنيه فى موازنة العام المالى المقبل 2018 – 2019 للتوسع فى مجال ترفيق المناطق الصناعية المختلفة على مستوى الجمهورية بغرض تعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك خلال مشاركتها في المؤتمر الذي يُعقد بالتعاون بين الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري وصندوق النقد الدولي الْيَوْمَ الأحد تحت عنوان”النمو الشامل وخلق فرص العمل”.

وأوضحت أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة فى مصر يصل إلى 2.3 مليون منشأة منها 73 الف منشأة متوسطة الحجم

وأشارت إلى التعاون مع وزارة الصناعة على دعم تلك المنشات عبر محورين الأول يتمثل فى التشبيك بينها وبين المشروعات الكبيرة لتعزيز المكون المحلى فى الصناعات

بينما المحور الثانى، وفق السعيد، هو نشر ثقافة العمل الحر من خلال برامج تدريبية مختلفة على مستوى الجامعات والمدارس