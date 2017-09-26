السعيد: 34.3 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات بجامعتي طنطا ودمنهور

أحمد عاشور:وافقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى على تخصيص مبلغ 34.3 مليون جنيه لدعم مشروعات خدمية بمستشفيات جامعتى طنطا ودمنهور.ففى جامعة طنطا تم الموافقة على إعادة توزيع الاستثمارات المخصصة لبعض المشروعات بالجامعة؛ لشراء آلات ومعدات لملحق كلية طب الأسنان بقيمة 8 م

أحمد عاشور:

وافقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى على تخصيص مبلغ 34.3 مليون جنيه لدعم مشروعات خدمية بمستشفيات جامعتى طنطا ودمنهور.

ففى جامعة طنطا تم الموافقة على إعادة توزيع الاستثمارات المخصصة لبعض المشروعات بالجامعة؛ لشراء آلات ومعدات لملحق كلية طب الأسنان بقيمة 8 ملايين جنيه بالإضافة لرصد مبلغ 3.8 مليون جنيه استثمارات إضافية بأقسام المستشفيات بذات الجامعة.

يأتي هذا في إطار دعم اقسام المستشفى، حيث سيتم الانتهاء من مشروع ملحق طب الاسنان في اقرب وقت لخدمة المرضى المترددين على العيادات الخارجية بهدف تقديم خدمة طبية متميزة، وفيما يخص جامعة دمنهور فقد تم تخصيص مبلغ بقيمة 22.5 مليون جنيه لبدء المرحلة الأولى والثانية من عملية إنشاء مبنى كلية طب الاسنان بجامعة دمنهور.