السعيد ينفي شائعة رحيله عن الأهلى

على المصرى نفى عبد الله السعيد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ما تردد بشأن طلبه الرحيل عن النادي الأهلي في يناير الجاري، وخوض تجربة احتراف في أي من الدوريات العربية، مؤكدا أنه لم يتلق أي عروض احتراف عربية بشكل شخصي خلال الفترة الماضية، وأن مثل هذه الأمور يتم عرضها ودراستها

على المصرى



نفى عبد الله السعيد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ما تردد بشأن طلبه الرحيل عن النادي الأهلي في يناير الجاري، وخوض تجربة احتراف في أي من الدوريات العربية، مؤكدا أنه لم يتلق أي عروض احتراف عربية بشكل شخصي خلال الفترة الماضية، وأن مثل هذه الأمور يتم عرضها ودراستها من النادي ومسئوليه أولًا.

وأضاف السعيد أن أي عروض تصل بشأنه ستتم مناقشتها بشكل رسمي، على أن يبقى القرار النهائي للجهاز الفني بقيادة حسام البدرى، والنادي برئاسة محمود الخطيب، معا، وأنه يحترم هذا القرار؛ لأنه يعرف دوره كلاعب في نادٍ بحجم النادي الأهلي.

وشدد السعيد على أن هناك تعاقدًا يربطه بالأهلي حتى نهاية الموسم، وأن هناك مفاوضات من جانب النادي لتجديد تعاقده، وهو يحترم وجهة نظر الأهلي والجهاز الفني في أي قرار يتم اتخاذه في هذا الشأن أو أي عروض تصل النادي بشكل رسمي.