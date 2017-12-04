السعيد: نستهدف تعديل قانون التخطيط الذي لم يطور من 45 عاما

دعاء محمود و مدحت إسماعيل قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الاقتصاد حقق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي والربع الأول من العام المالي الحالي، مؤكدة أن معدلات النمو مدفوعة بالاستثمار وليس الاستهلاك وأضافت السعيد خلال كلمتها بمؤتمر

دعاء محمود و مدحت إسماعيل

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الاقتصاد حقق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي والربع الأول من العام المالي الحالي، مؤكدة أن معدلات النمو مدفوعة بالاستثمار وليس الاستهلاك

وأضافت السعيد خلال كلمتها بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين والذي نظمته المال جي تي ام اليوم الاثنين، أن الدولة تستهدف توفير فرص عمل لكل فئات المجتمع، وتوفير عدالة اجتماعية للمواطنين حسب البعد المكاني.

وتابعت أن خلق فرص عمل لائقة وتوفير الدخل الجيد سيساعد علي تلبية احتياجات المواطنين

ولفتت إلى أن خطة الوزارة الجديدة خلال هذا العام تستهدف مراعاة البعد الجغرافي في الاستثمارات الموجهه للمحافظات ، كما تستهدف تطوير قانون التخطيط والذي لم يتم تطويره منذ عام 1972

وأشارت إلى أن هناك انخفاض في معدلات البطالة من 12،6 الي 11،9 % خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، لافتى إلى أن هناك زيادة في فرص العمل وصلت إلى 770 ألف.