السعيد: نستهدف تحقيق 5.5‎% معدلات نمو بنهاية العام الحالي

مدحت إسماعيل ودعاء محمود قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، اليوم الاثنين، إن الحكومة تستهدف تحقيق معدلات نمو خلال العام المالي الحالي بين 5.2 و5.5‎%‎، لافتة إلى أن القرارات الاقتصادية التي صدرت علي مدار الفترة الماضية ساهمت في تصاعد معدلات النمو . وأضافت خلال كلمتها

مدحت إسماعيل ودعاء محمود

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، اليوم الاثنين، إن الحكومة تستهدف تحقيق معدلات نمو خلال العام المالي الحالي بين 5.2 و5.5‎%‎، لافتة إلى أن القرارات الاقتصادية التي صدرت علي مدار الفترة الماضية ساهمت في تصاعد معدلات النمو .

وأضافت خلال كلمتها خلال مؤتمر المال جي تي إم، أن الحكومة تعمل علي رفع كفاءة المؤسسات الحكومية.

ولفتت إلى أنه تم بدء التطوير بصدور قانون الخدمة المدنية، باعتباره الإصلاح التشريعي.

وأوضحت الوزيرة أن القانون عالج التشوهات في هيكل الأجور، إذ حدد نوعين من الأجور وهي أجر اساسى وآخر مكمل، والاستغناء عن فكرة الحوافز والبدلات التي كانت مطبقة في القوانين السابقة.

ولفتت إلى أن اللجنة العليا للإصلاح الإداري، وافقت علي تأسيس 2 وحدة في المؤسسة الحكومية الأولى منها تختص بالمراجعة الداخلية، والاخري تختص بالتخطيط

