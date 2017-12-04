السعيد: نؤسس لصندوق سيادي جاذب للاستثمار فى قطاعات واعدة

مدحت إسماعيل ودعاء محمود: أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري، أنه تم الإنتهاء من حصر ما يقرب من 4000 اصل من أصول الدولة غير المستغلة وخلال كلمتها خلال مؤتمر المال جي تي ام، لفتت إلى أنها أرسلت لوزارة العدل مقترحات فنية بكيان لإدارة تلك الأصول

مدحت إسماعيل ودعاء محمود:

أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري، أنه تم الإنتهاء من حصر ما يقرب من 4000 اصل من أصول الدولة غير المستغلة

وخلال كلمتها خلال مؤتمر المال جي تي ام، لفتت إلى أنها أرسلت لوزارة العدل مقترحات فنية بكيان لإدارة تلك الأصول وفى انتظار رد وزارة العدل، موضحة أنه لم يحدد طبيعة تلك الكيان سواء كان شركة أو صندوق حتى الآن.

وذكرت السعيد، أن يجري أيضاً فى الوقت الحالي تأسيس الصندوق السيادي، لافتاً إلى أن الصندوق منفصل عمله تماماً عن الجهة التي ستدير الأصول غير المستغلة.

وأضافت الصندوق السيادي سيكون جاذب للاستثمار فى بعض القطاعات منها التعليم وغير ذلك، وأنه جاري دراسة القطاعات الواعدة لتحديد سيناريو عمله.

وعلى صعيد متصل، قالت “السعيد”، أنها تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الجمهورية لهيكلة بنك الاستثمار القومي.

ولفتت إلى أن الهيكلة تستهدف عودة البنك لسابق عهده وهو توفير السيولة المالية الكافية للمشاركة فى عملية التنمية، فضلاً عن فض التشابكات المالية بين البنك والجهات الحكومية الاخري، إلى جانب التوسع فى دور البنك خاصة فى قطاع الاستثمار بشكل عام.

وأضافت ، أن تغير رئيس مجلس ادارة البنك الدكتور احمد الصياد، تعيين محمود منتصر نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السابق، في منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي لمدة عام، هو تغير طبيعي، وهدفه النهوض بالبنك.