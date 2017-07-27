السعيد: منظومة تخطيط جديدة تراعى الميزات التنافسية لكل محافظة

معتز محمودقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الوزارة بدأت فى وضع منظومة تخطيط جديدة تعتمد على الميزة التنافسية المتاحة لكل محافظة.وأضافت خلال مؤتمر نظمتة الغرفة التجارية بالإسكندرية، أمس الأربعاء، لمناقشة رؤية وزارة التخطيط التنموية حول التمكين الاقتصادى للمر

معتز محمود

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الوزارة بدأت فى وضع منظومة تخطيط جديدة تعتمد على الميزة التنافسية المتاحة لكل محافظة.

وأضافت خلال مؤتمر نظمتة الغرفة التجارية بالإسكندرية، أمس الأربعاء، لمناقشة رؤية وزارة التخطيط التنموية حول التمكين الاقتصادى للمرأة، ضمن رؤية 2030، أن المنظومة التخطيطية الجديدة تم التنسيق فيها مع الوزارات، تمهيدا لعرضها على المحافظين.

وفى ردها على سؤال لـ«المال» حول توصيات الرئيس السيسى فى مؤتمر الشباب الأخير، حول تطوير العشوائيات والاهتمام بمنظومة النقل الجماعى، أشارت إلى أن “التخطيط” ستشرع فى تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات المعنية، ومحافظ الإسكندرية، خلال الفترة القليلة المقبلة.

وكشفت عن عقد اجتماع مع وزير التربية والتعليم، د.طارق شوقى، الأسبوع المقبل، بخصوص مدارس النيل، وسوف تطلب من الوزير إدخال محافظة الإسكندرية ضمن المحافظات التى من المقرر أن تدخلها تلك المدارس.

وأشارت إلى أن شهادات النيل هى شهادات مصرية معتمدة من جامعة كامبردج، وأوضحت أن مناهجها تعتمد على التفكير والتكنولوجيا الرقمية، وليس الكتاب المدرسى.

كما أشارت إلى أن الدولة لجأت لتلك التجربة للتغلب على مشكلات التعليم القائمة على التلقين والحفظ، لافتة إلى أنه سيتم افتتاح 25 – 100 مدرسة