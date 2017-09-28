السعيد: خطة 2017/2018 تستهدف تأهيل الشباب وتمكين المرأة

المال ـ خاص: في ظل اهتمام ودعم الحكومة للشباب استهدفت خطة التنمية المستدامة التي قدمتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للعام المالي 2017/2018 تنفيذ برنامج لتأهيل الشباب لسوق العمل ونشر ثقافة العمل الحر من خلال تنفيذ مشروع تدريب أصحاب المشروعات الصغيرة ودراسات الجدوى.وفى إطار اهتما

المال ـ خاص:



في ظل اهتمام ودعم الحكومة للشباب استهدفت خطة التنمية المستدامة التي قدمتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للعام المالي 2017/2018 تنفيذ برنامج لتأهيل الشباب لسوق العمل ونشر ثقافة العمل الحر من خلال تنفيذ مشروع تدريب أصحاب المشروعات الصغيرة ودراسات الجدوى.

وفى إطار اهتمام الخطة بتوفير وضع اقتصادي كريم للفتاة المنتجة وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا في المجتمع المصري يستهدف القطاع (إقامة معارض وأسواق للفتاة المنتجة) ويستهدف المشروع وصول أعداد المشاركات في المعارض والأسواق الى 1630 مشاركة خلال 16/17 ووصولاً إلى 1970 مشاركة في 2020.

وقالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، هالة السعيد إن البشر هم الثروة الحقيقية لمصر، والاستثمار في العنصر البشري هو المحور الحقيقي لكل استثمار”.. وأضافت السعيد: “التنمية البشرية عملية دائمة لا تتوقف، تسمح بتوسيع القدرات التعليمية والخبرات، ما سينعكس بالإيجاب على مستوى الإنتاج والدخل، ويحقق التطوير الاقتصادي، والرفاه المادي، كما أن الاستثمار في العنصر البشري يزيد من الاختيارات المتاحة ويحررها أمام الأفراد”.

ويستهدف البرنامج كذلك إنشاء وحدات للعمالة الفنية للتدريب والتشغيل وذلك بالتعاون مع شركة مايكروسوفت والجهات المعنية بتشغيل العمالة الفنية بهدف إكساب الشباب القدرات والمهارات المتخصصة ومن المتوقع وصول اعداد المشاركين إلى 3850 مشارك خلال 17/18 وصولا الى 4660 مشترك في عام 2020، بالإضافة إلى إقامة دورات مهنية وحرفية وذلك بهدف تعليم الحرف اليدوية وما يستجد من صناعات حديثة وتدوير المخلفات المنزلية يستهدف البرنامج وصول أعداد المشاركين إلى 14520 مشارك خلال 17/18 وصولا إلى 17570 مشارك في 2020.