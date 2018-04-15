السعيد: توجيه 16.4 مليار جنيه لـ270 مشروع صرف صحى

ياسمين فواز:أكدت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى استهداف الحكومة لتوجيه مبلغ 16.4 مليار جنيه لنحو 270 مشروع صرف صحى يستفيد منها 15.5 مليون نسمة فى العام المالى الجديد 2018\2019. وقالت السعيد خلال كلمتها بالجلسة العامة المنعقدة اليوم بمجلس النواب برئاسة الدكتور

ياسمين فواز:

أكدت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى استهداف الحكومة لتوجيه مبلغ 16.4 مليار جنيه لنحو 270 مشروع صرف صحى يستفيد منها 15.5 مليون نسمة فى العام المالى الجديد 2018\2019.

وقالت السعيد خلال كلمتها بالجلسة العامة المنعقدة اليوم بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، لعرض البيان المالى والبيان التحليلى وبيان خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2018\2019، إنه تم تخصيص مبلغ 8.5 مليار جنيه لتطوير شبكات الطرق، وضخ استثمارات 6 مليارات جنيه لتوسيع شبكات مترو الأنفاق، وشراء 6 وحدات قطار و100 جرار قطار، وتطوير النقل النهرى، وتطوير قطاع النقل البحرى.

وأضافت أن الحكومة تستهدف معدل نمو يقارب 10% من خلال إنشاء 4 مجمعات تكنولوجية فى 4 مدن توفر 15 ألف فرصة عمل.