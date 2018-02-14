السعيد تلتقي في قمة الحكومات بممثلي البنك الدولي

لبحث سبل التعاون المشترك في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والدعم التقنيالمال-خاص اجتمعت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بوفد البنك الدولي اليوم لبحث سبل التعاون المرتقبة بين الطرفين لدعم خطة الاصلاح الاداري التي تنتهجها الحكومة للنهوض بالجهاز الإداري للدولة وذلك عل

لبحث سبل التعاون المشترك في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والدعم التقني

المال-خاص

اجتمعت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بوفد البنك الدولي اليوم لبحث سبل التعاون المرتقبة بين الطرفين لدعم خطة الاصلاح الاداري التي تنتهجها الحكومة للنهوض بالجهاز الإداري للدولة وذلك علي هامش مشاركتها بالقمة العالمية للحكومات 2018 في دورتها السادسة والمقامة بدولة الإمارات العربية المتحدة بإمارة دبي

وأشارت وزيرة التخطيط خلال اللقاء أن الوزارة قامت بوضع برنامج للإصلاح الإداري والتطوير المؤسسي وتخطو خطوات سريعه وثابته لتنفيذه للنهوض بالجهاز الإداري للدولة فضلاً عن تعزيز كفاءة العاملين بالجهاز وأضافت السعيد أن التعاون المرجو من قبل البنك الدولي يأتي في إطار دعم تنفيذ البرنامج علي الوجه الأمثل.

وأثنت وزيرة التخطيط علي التعاون المشترك بين الطرفين كما أشادت بدور البنك الدولي في دعم خطط الدولة المصرية في مجالات التنمية، كما اقترحت إجراء دراسات حاله للدول الشبيهة والتي استطاعت تحقيق نجاحات للاستفادة من خبراتها والبدء من حيث انتهت.

وأبدي ممثلو البنك الدولي رغبتهم في تقديم المساعدة في تطوير الأطر التي تنشأ على أساسها المشروعات الصغيرة والمتوسطة مما يساعد علي نمو هذه المشروعات، مع البحث في كيفية تسويق تلك المشروعات على المستويين الإقليمي والدولي.. إلي جانب تقديم الدعم التكنولوجي للمنصات الموجودة بالفعل مثل بوابة الحكومة المصرية وبوابة المشتريات، مع المشاركة في تقييم الوضع الحالي ومن ثم ترتيب الأولويات.

وكانت د.هالة السعيد قد شهدت مراسم إطلاق أول تقرير للسعادة في العالم على هامش منتدى الحوار العالمي للسعادة والذي يتبني في دورته الحالية الحوار حول “السياسات الحكومية لإعطاء حلول للحكومات لسعادة مجتمعاتهم

كما قامت السعيد على هامش القمة باستعراض تقريراً حول ما تم إنجازه من أهداف استراتيجية التنمية المستدامة والأهداف الأممية من خلال رؤية مصر 2030 كما شهدت وزيرة التخطيط استعراض تجارب دولية مشاركة في القمة حول مواجهة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وإيجاد حلول لها لتحقيق الغايات الاستراتيجية وفق أفضل الممارسات العالمية… والتقت كذلك بمسؤولين من عدة دول منها الإمارلت العربية المتحدة وأذربيجان وسلوفينيا.