السعيد تفتتح جلسة البورصة احتفالا باليوم العالمي للمرأة غدا

المال ـ خاص:تفتتح هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري غداً جلسة تداول البورصة المصرية وذلك في إطار الدورة الرابعة من المؤتمر السنوي بعنوان "دق الجرس للمساواة بين الجنسين" للاحتفال باليوم العالمي للمرأة وذلك بحضور عدداً من الوزيرات السيدات والقيادات.ويقام المؤتمر في إطار الجهود ا

المال ـ خاص:

تفتتح هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري غداً جلسة تداول البورصة المصرية وذلك في إطار الدورة الرابعة من المؤتمر السنوي بعنوان “دق الجرس للمساواة بين الجنسين” للاحتفال باليوم العالمي للمرأة وذلك بحضور عدداً من الوزيرات السيدات والقيادات.

ويقام المؤتمر في إطار الجهود الدولية المبذولة للمساواة بين الجنسين وتشجيع المرأة لتصبح عضواً فاعلاً وتلعب دوراً حيوياً في النمو الاقتصادي ويناقش المؤتمر الفرص التي ينبغي اتاحتها لزيادة أعداد السيدات اللاتي تتقلد المناصب العامة والقيادية.

ومن المقرر أن تتناول وزيرة التخطيط أثناء كلمتها في المؤتمر دور المرأة في المجتمع المصري وكيفية تناول استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 لتفعيل دور المرأة والاهتمام بتعزيز قدراتها حيث تضع الرؤية الشباب والمرأة على رأس أولوياتها وكيف استطاعت المرأة المصرية اثبات قوتها وقدراتها على المستويات الاقتصادية والاجتماعية وفى مجالات التنمية باعتبارها صانعة الأجيال كما تتناول السعيد الحديث حول دور وزارة التخطيط في دعم قدرات المرأة وتقديمها للعديد من التدريبات التي من شأنها تعزيز كفاءة المرأة وتمكينها لتستطع تنافس على المناصب القيادية.

ويشار إلى أن هالة السعيد قد شاركت في العديد من المنتديات والمؤتمرات الداعمة لدور المرأة في المجتمع إلى جانب تكريمها لعدد من السيدات اللاتي أسهمن بدورهن في مجالات تنموية عديدة.



ويهدف المؤتمر إلى رفع الوعي بأهمية تعزيز المساواة بين الجنسين في القطاع الخاص بالإضافة إلى تشجيع قادة الأعمال من مختلف أنحاء العالم للتوقيع على والالتزام بالمبادئ المعنية بتمكين المرأة وتسليط الضوء على الشركات الرائدة في هذا المجال والتي اتخذت بالفعل خطوات ملموسة لتمكين المرأة في مكان العمل والمجتمع.