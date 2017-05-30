السعيد: تأهيل الشباب للعمل يقلل معدلات البطالة ويكافح الهجرة غير الشرعية

المال - خاص تحتفل وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بالتعاون مع وزارة الهجرة اليوم الثلاثاء، بتخريج 166 شابا من محافظة الغربية أتموا برنامجا تدريبيا على الحرف الفنية والفندقة لإعدادهم لسوق العمل بالمعهد القومي للادارة التابع للوزارة. ويهدف البرنامج في مرحلته…

المال – خاص

تحتفل وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بالتعاون مع وزارة الهجرة اليوم الثلاثاء، بتخريج 166 شابا من محافظة الغربية أتموا برنامجا تدريبيا على الحرف الفنية والفندقة لإعدادهم لسوق العمل بالمعهد القومي للادارة التابع للوزارة.

ويهدف البرنامج في مرحلته الأولى إلى تدريب ( 400 ) متدرب بمحافظتى الفيوم والغربية فى مجالات فندقية وحرف صناعية وفق شروط وقواعد موضوعة ضمانا للحصول على اقصى استفادة ممكنة من البرنامج لجميع الأطراف المشاركة، كما يتضمن أيضا توفير فرص عمل لنسبة لاتقل عن 75% ممن اجتازوا البرنامج التدريبى, ووفقا لطبيعة البرنامج سواء فندقى او حرفى كما يشمل رفع وعى الشباب بمخاطر الهجرة الغير شرعيه وتدريبهم على سبل الهجرة الآمنه.

ويتم تسليم جميع الخريجين حقيبة تشمل جميع المعدات المطلوبة لممارسة المهنة التى تم التدريب عليها وذلك فى حال رغبة المتدرب فى بدء عمل حر خاص به.



وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى، إن البرنامج هو أحد المجهودات التي تدعمها الوزارة بالتعاون مع الوزارات وقطاع الاعمال ومنظمات المجتمع المدني للتوسع في مبادرات تأهيل الشباب لسوق العمل من خلال إعادة تأهيلهم لوظائف حقيقية تحتاج إلى مهارات خاصة يتم التدريب عليها، وأنه يأتي في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين المعهد القومي للإدارة ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مهنة ومستقبل.



وأضافت أن هذا البرنامج يتكامل مع مبادرات أخرى تتبناها الوزارة لنشر فكر العمل الحر وتمكين الشباب من النفاذ لسوق العمل مثل مشروع حاضنات الاعمال والذي ينفذ بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات والبنك المركزي.

وأكدت أنه إلى جانب الاهمية الاقتصادية لتأهيل الشباب وتقليل معدلات البطالة، إلا أن هذا البرنامج يساهم أيضاً في تقليل معدلات الهجرة غير الشرعية وما تمثله من تهديد لحياة أبنائنا من الشباب.



وقد قام المعهد القومى للإدارة التابعة لوزارة التخطيط بالمبادرة في المشاركة فى تنفيذ هذا البرنامج حيث يعتبر مركز تميز محلي وإقليمي يعنى بالإبداع فى بناء وتطوير المنظومات الإدارية والتكنولوجية المتكاملة، ويقوم بتنمية وتطوير القدرات البشرية وتقديم الخدمات الاستشارية والبحثية والتدريبية ويدعم نشر المعرفة الإدارية والفكر والوعى الإدارى.