السعيد: انخفاض نسبة العجز الكلي من الناتج المحلي لتصل إلى 4.2%

المال ـ خاص:نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي Facebook إنفوجراف يوضح مؤشرات الأداء المالي خلال الربع الثاني من العام المالي 2017/2018.وأشار الإنفوجراف إلى انخفاض نسبة العجز الكلي من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 4.2% خلال النصف الأول من العام ا

المال ـ خاص:

نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي Facebook إنفوجراف يوضح مؤشرات الأداء المالي خلال الربع الثاني من العام المالي 2017/2018.

وأشار الإنفوجراف إلى انخفاض نسبة العجز الكلي من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 4.2% خلال النصف الأول من العام المالي 17/2018 مقارنة بنسبة 5% خلال النصف الأول من العام المالي 16/2017.

الجدير بالذكر أن د هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري كانت قد أعلنت عن نتائج مؤشرات الأداء الاقتصادي للربع الثاني والنصف الأول من العام المالي الحالي 2017/2018 خلال مؤتمر صحفي عقد بمحافظة الفيوم فبراير الماضي.