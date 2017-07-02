السعيد: المرأة المصرية ستشارك في التنمية ضمن إستراتيجية 2030

ولاء البرى وهاجر عمران أكدت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على اهتمام الحكومة والقيادة السياسية بدور المرأة المصرية وإشراكها في كافة محاور التنمية ضمن استراتيجية 2030. وأضافت وزيرة التخطيط، أن المرأة المصرية في الداخل والخارج لها دور كبير في نهضة المجتمع المصر

ولاء البرى وهاجر عمران



أكدت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على اهتمام الحكومة والقيادة السياسية بدور المرأة المصرية وإشراكها في كافة محاور التنمية ضمن استراتيجية 2030.

وأضافت وزيرة التخطيط، أن المرأة المصرية في الداخل والخارج لها دور كبير في نهضة المجتمع المصري لا يمكن إغفاله، مؤكدة أنه لا نهضة دون المشاركة الإيجابية للمرأة ولا ديمقراطية دون نساء ولا مواطنة إذا كانت مشروطة.

وقالت السعيد إن المرأة المصرية حظيت منذ عام 2014 بقائد يؤمن بدور المرأة، وأن نهضة مصر لن تتحقق إلا بمشاركة النساء خاصة أن القيادة السياسية تتبني سياسات تدعم دور المرأة سياسيًا واجتماعيًا، وظهر ذلك واضحاً بتولي 4 وزيرات لوزارات محورية أدت إلى تواجد المرأة المصرية علي الخريطة السياسية.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن المرأة المصرية في الداخل والخارج تصدرت قوائم المتفوقين في شتي مجالات الحياة، وأثبتت أنها قادرة بشكل كبير علي دعم الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية المستدامة.