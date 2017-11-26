السعيد: المثلث الذهبى للتنمية يتطلب مشاركة المجتمع المدنى والقطاع الخاص

معتز محمودقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن رؤية مصر ٢٠٣٠ هى رؤية للشعب المصرى وليست رؤية حكومة، لافتة إلى أن وزارتها تسعى للتنسيق لتحقيق ذلك.وأضافت فى كلمتها الافتتاحية فى الملتقى الأول للمسؤلية المجتمعية فى المحافظات أن الوصول لتحقيق المثلث الذهبى للتنمية



معتز محمود

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن رؤية مصر ٢٠٣٠ هى رؤية للشعب المصرى وليست رؤية حكومة، لافتة إلى أن وزارتها تسعى للتنسيق لتحقيق ذلك.

وأضافت فى كلمتها الافتتاحية فى الملتقى الأول للمسؤلية المجتمعية فى المحافظات أن الوصول لتحقيق المثلث الذهبى للتنمية يتطلب مشاركة المجتمع المدنى والقطاع الخاص مع الدولة، سواء بخطط طويلة أو متوسطة المدى.

وأوضحت أن هناك جهودا فى التنمية العمرانية والتنمية المتكاملة، فى مطروح كمدينة العلمين الجديدة ورشيد فى البحيرة ومحور المحمودية فى البحيرة.

وأشارت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إلى أن الإنسان هو الركيزة الأساسية، ولن يتم ذلك إلا بتعاون الجميع فى منظومة التنمية الشاملة.