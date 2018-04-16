السعيد: اتبعنا سياسة معالجة الاختلالات في الإصلاح الاقتصادي

استراتجية 2030 تمت بشراكة حقيقية من القطاع الخاص والمجتمع المدنيمدحت إسماعيل:قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الحكومة انتهجت في خطة الإصلاح الاقتصادي منهج معالجة الاختلالات الكلية، ولَم تتعمد علي المسكنات، لافتة إلى أنه لأول مرة في مصر يتم تنفيذ حزمة حماية اجتماعية م

استراتجية 2030 تمت بشراكة حقيقية من القطاع الخاص والمجتمع المدني



مدحت إسماعيل:

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الحكومة انتهجت في خطة الإصلاح الاقتصادي منهج معالجة الاختلالات الكلية، ولَم تتعمد علي المسكنات، لافتة إلى أنه لأول مرة في مصر يتم تنفيذ حزمة حماية اجتماعية مثل التي تم تنفذها العام الماضي وحتي الآن.

جاءت تصريحات السعيد خلال كلمتها في موتمر المسؤلية الاجتماعية، مضيفة إلى أن القطاع الخاص يلعب دورا محوريا في المبادرات التي أطلقتها الوزارة، منها مبادرة 2030 لتدريب طلاب الجامعات، ومبادرة أخميم.

وأضافت الوزيرة أن استراتيجية 2030، تم إعدادها بمشاركة حقيقية من جانب القطاع الخاص، والمجتمع المدني، واقتصر دور الحكومة علي كونها منسقا عاما.

وأوضحت أن التخطيط الموحد يستهدف التنسيق بين الجهات سواء كانت حكومية أو قطاعا خاصا أو مجتمعا مدنيا، لافتة إلى أن الحكومة حققت قفزة في معدلات النمو الاقتصادي.

وتابعت: تم تحقيق معدلات نمو بنسبة 5.3‎%‎ ومستهدف تخقيق 5.8‎%‎، لافتة إلى أن الحكومة تستهدف توفير فرص عمل لجميع الفئات.