«السعودي الألماني» ينظم مؤتمر إدارة الرعاية الصحية بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد

أعلن مستشفى السعودي الألماني الصحي، اليوم، عن تنظيمه مؤتمر إدارة الرعاية الصحية، بالتعاون مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي؛ ورئيسها اللواء الدكتور بهاء زيدان، وذلك على هامش مشاركتها ضمن فعاليات المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الأول- صحة أفريقيا Africa Health ExCon، الذي ينعقد تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022، بمركز مصر للمعارض الدولية (مركز المنارة للمؤتمرات الدولية)، بمشاركة عالمية لأكثر من 102 دولة، وبإشراف الدكتورعادل عدوي رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر.

ومن المقرر أن يستضيف مؤتمر إدارة الرعاية الصحية أكثر من 56 متحدثًا من خبراء الرعاية الصحية، بينما يشارك 44 من إجمالي المتحدثين ممثلين عن مختلف دول العالم من أصحاب التجارب الرائدة والناجحة في خطط التنمية للمنظومة الصحية.

ويستهدف المؤتمر، الذي يضم أكثر من 10 جلسات على مدار 3 أيام، بحث العديد من الموضوعات المرتبطة بالتحديات والفرص التي تواجه منظومة الرعاية الصحية في مصر،

بالإضافة إلى عدد من الجلسات النقاشية والكلمات الرئيسية والعروض التقديمية لنقل الخبرات العالمية للسوق المصرية والقارة الأفريقية.

تعقيبًا على هذه المشاركة، أعرب الدكتور محمد حبلص، المدير الإقليمي للسعودي الألماني الصحية مصر وشمال أفريقيا، عن بالغ سعادته بانعقاد هذا الحدث الفريد في العاصمة المصرية،

حيث يعد رسالة قوية تدل على مكانة مصر الرائدة في القارة الأفريقية ورؤيتها المستقبلية نحو النهوض بمنظومة الرعاية الصحية أحد الأعمدة الرئيسية في رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030،

وقد صرح قائلًا: “إننا سعداء؛ كوننا جزءًا من هذا المجهود المشرف للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، ولا سيما في ظل العناية الخاصة والاهتمام الكبير الذي تُوليه القيادة السياسية لمنظومة الرعاية مما يسهم في تسريع وتيرة التنمية والتطوير،

كما تعكس إيماننا الكامل بأهمية دورنا في المضي قدمًا نحو تحقيق مستقبل أفضل للرعاية الصحية في مصر، ولا سيما وإننا ندرك تمامًا متطلبات دورنا كروّاد في هذه الصناعة على صعيد المنطقة العربية والقارة الأفريقية من حيث التكامل مع المجهودات الحكومية في ترسيخ أهداف التحول الرقمي بمنظومة الرعاية الصحية،

والعمل على رسم ملامح المستقبل لخطة تدريب وتأهيل ورفع كفاءة الطواقم الطبية، بالإضافة إلى العمل على نقل الخبرات العالمية والاتجاهات الحديثة في أنظمة إدارة المنشآت الصحية”.

وأضاف: “إن رؤيتنا للمساهمة في تطوير مستقبل الرعاية الصحية في مصر والقارة الأفريقية نابع من ثقتنا في استراتيجية السعودي الألماني الصحية وقدرتها على تقديم باقة من محاور التنمية الصحية تحت مظلتها الرئيسية،

والتي من أبرزها محور الاستثمار في مجال الرعاية الصحية، ومحور إنشاء وإدارة المنشآت الطبية التعليمية والمستشفيات والمراكز الطبية،

ومحور التحول الرقمي عبر التطبيقات الحديثة وحلول الإدارة الذكية وأدوات الربط الرقمية، بالإضافة إلى المدن التعليمية الطبية وأكاديميات تطوير الأداء والمهارات البشرية”.

تجدر الإشارة إلى أن جلسات مؤتمر إدارة الرعاية الصحية ستشهد مناقشة العديد من الموضوعات؛ والتي من أبرزها الدروس المستفادة لقادة منظومة الرعاية الصحية في مصر والقارة الأفريقية ما بعد الجائحة،

وإستراتيجيات التحول الرقمي ودور الذكاء الإصطناعي في مجال الرعاية الصحية، ومستقبل الرعاية الصحية من أجل تحقيق الاستدامة، وأهمية التكويد ومساهمته في أداء المنظومة الصحية.