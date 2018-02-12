السعودي الألماني بالقاهرة يحصل على شهادة اعتماد الهيئة المشتركة الدولية

المال - خاصحصل مستشفى السعودي الألماني على شهادة اعتماد الجودة من اللجنة المشتركة الدولية، وهي مؤسسة دولية غير هادفة للربح مقرها الرئيسي الولايات المتحدة الأمريكية، وتعتبر من أهم المؤسسات الدولية على مستوى العالم التي تهتم باعتماد المستشفيات التي تحقق المعايير الدولية في جودة الرعاية الصحية.ويعد

المال – خاص



حصل مستشفى السعودي الألماني على شهادة اعتماد الجودة من اللجنة المشتركة الدولية، وهي مؤسسة دولية غير هادفة للربح مقرها الرئيسي الولايات المتحدة الأمريكية، وتعتبر من أهم المؤسسات الدولية على مستوى العالم التي تهتم باعتماد المستشفيات التي تحقق المعايير الدولية في جودة الرعاية الصحية.

ويعد هذا الإنجاز فريداً كون المستشفى لم يكمل عامه الثاني منذ بدء التشغيل، ما يعد انطلاقة قوية نحو تقديم نموذج فريد ورائد في مجال المستشفيات وجودة الرعاية المقدمة من خلاله.

وتركز معايير الاعتماد بشكل أساسي على المدخلات وعمليات الإدارة والتشغيل التي تضمن أعلى معايير الجودة والسلامة للمرضى، وضمان استمرار التطوير.

وقامت اللجنة المشتركة الدولية بتحديث المعايير الدولية بداية من أول يناير 2018، وبذلك يكون مستشفى السعودي الألماني القاهرة من الأوائل الحاصلين على هذا الاعتماد وفقاً لأحدث إصدار.

وأكد د. محمد حبلص المدير التنفيذي للمستشفى بأننا نعد بأن يكون هذا الإنجاز بداية للعديد من الإنجازات التي تهدف إلى تقديم خدمة طبية متميزة للمواطن المصري ونهدي هذا الإنجاز الكبير للدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، على ما نلمسه من مجهود في مجال الصحة على كل المستويات نحو عودة مصر بقوة كقبلة طبية لجميع دول المنطقة.