السعودية: 3288 إصابة جديدة بكورونا و37 وفاة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3288 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات 108571 حالة.

وسجلت العاصمة الرياض 1099 حالة، بينما سُجلت 447 إصابة في جدة، و411 حالة في مكة المكرمة، وتوزعت بقية الإصابات في مختلف مناطق ومدن ومحافظات المملكة.

وكشف التقرير اليومي عن حالات كورونا، أنه تم رصد 1815 حالات تعافٍ جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 76339 حالة.

كما سجلت 37 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 783 حالة وفاة.