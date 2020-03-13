السعودية : 27 إصابة جديدة بـ «كورونا» بينهم 14 مصريا

أعلنت وزارة الصحة السعودية منذ قليل، عن تسجيل ٢٤ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد١٩).

وأفادت وزارة الصحة السعودية عبر تدوينة على حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بأن الحالة الأولى لمواطنة قادمة من فرنسا، وقد تم عزلها في منشأة صحية في مدينة الرياض.

وأضافت أن الحالة الثانية لمواطن قادم من إيطاليا، وهو في العزل بمنشأة صحية في القطيف.

وذكرت أن هناك ٧ حالات لمواطنين في الحجر الصحي في المنطقة الشرقية، كانوا مخالطين لحالات أعلن عنها سابقاً.. و ١٤ حالة من الجنسية المصرية، وحالة لمقيم واحد من الجنسية البنغلاديشية، وهم موجودون في الحجر الصحي في مكة المكرمة، كانوا من مخالطي حالة أعلن عنها سابقاً.

واشارت إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا الجديد في المملكة أصبح ٨٦ حالة، تعافت منها واحدة، وبقية الحالات موجودة الآن في العزل الصحي، حيث يجري تقديم الرعاية الصحية لها وفق الإجراءات المعتمدة.