السعودية : 10 مليارات ريال لتأسيس شركة ترفيه وتسلية

يورونيوزضخت المملكة العربية السعودية 10 مليارات ريال سعودي (2.7) مليار دولار لتأسيس شركة ترفيه وتسلية، وتريد المملكة من هذا المشروع تنمية قطاع البرامج الترفيهية والفنية بشكل أكبر في إطار خطة الانفتاح المتماشية مع رؤية ولي العهد الشاب محمد بن سلمان المقبلة في صعد عدة.كما يهدف المشروع الى تقلي

يورونيوز

ضخت المملكة العربية السعودية 10 مليارات ريال سعودي (2.7) مليار دولار لتأسيس شركة ترفيه وتسلية، وتريد المملكة من هذا المشروع تنمية قطاع البرامج الترفيهية والفنية بشكل أكبر في إطار خطة الانفتاح المتماشية مع رؤية ولي العهد الشاب محمد بن سلمان المقبلة في صعد عدة.

كما يهدف المشروع الى تقليل ذهاب المواطنين السعوديين في عطل خارج المملكة لاسيما أنهم يذهبون إلى الدول المجاورة، وقد سجل زيارة نحو مليون مواطن سعودي إلى دبي في العام 2017 فقط.

وأعلن صندوق الثروة السيادي السعودي، اليوم، اعتزامه تأسيس شركة للاستثمار في قطاع الترفيه الذي تحرص المملكة على تطويره في إطار إصلاحات اقتصادية واجتماعية.

ومن شأن المشروعات الجديدة خلق 22 الف وظيفة في الدولة مع حلول 2030 وستخدم المشروعات الترفيهية الجديدة أكثر من 50 مليون زائر سنويا.

وأعلنت كالة الأنباء السعودية أن واحدا من الاستثمارات يشمل مجمعا للترفيه وسيتم إطلاقه في العام 2019.



ولا يوجد الكثير من مجمعات ومراكز الترفيه والاستجمام في مجتمع محافظ كالسعودية، كما ان المسارح ودور السينما ممنوعة في المملكة بعد ان اغلقتها السلطات بناء على طلب من الهيئات الدينية في السبعينيات. وكانت الممكلة استضافت حفلا موسيقيا الشهر الماضي اقتصر حضوره على الرجال.

وتريد المملكة البحث عن بدائل اخرى لإنعاش اقتصادها بعد تدني أسعار البترول والبحث عن مصادر للدخل بعيدا عن تصدير النفط، وهو ما تبتنه رؤية الملك المقبل للسعودية الرامية الى تعزيز قطاع السياحة والترفيه.

وكانت السعودية أعلنت في إبريل الماضي عن إفتتاح مدينة بمساحة 334 كيلومترا مربعا للرياضة والثقافة والترفيه.

وفي الشهر الماضي قالت الحكومة إنها تخطط لتطوير منتجعات على نحو 50 جزيرة تقع قبالة ساحل المملكة على البحر الأحمر بدعم من صندوق الاستثمارات العامة.