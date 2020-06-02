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السعودية : 1.35 مليار دولار جمعها مؤتمر المانحين لليمن

خلال مؤتمر افتراضي رعته السعودية بمشاركة الأمم المتحدة للدول المانحة
المال - خاص 9:06 م, الثلاثاء, 2 يونيو 20 9:06 م, الثلاثاء, 2 يونيو 20

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أعلنت السعودية، الذي تستضيف مؤتمر افتراضيا للدول المانحة لليمن، الثلاثاء، أنه تم تجميع 1.35 مليار دولار.

وكشفت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الأمم المتحدة أعلنت جمع 1.35 مليار دولار من مؤتمر المانحين لليمن الذي انطلق اليوم .

وقالت إن السعودية ستقدم الدعم الكامل لليمن، ودعت الأمم المتحدة والدول المانحة إلى الالتزام بتعهداتهم المالية لدعم اليمن.

وكشفت أن التعهدات المالية لهذا العام لم تصل إلى ما وصلت إليه العام الماضي، مرجعًا ذلك إلى ما يواجه العالم بسبب جائحة كورونا وما صاحبها من أزمات إنسانية مختلفة في العديد من دول العالم.

وقالت إن المشاركون في المؤتمر أجمعوا على أهمية الوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، و تنسيق الجهود لمساعدة اليمن في مواجهة جائحة كورونا، وتفعيل المبادرات المطروحة.

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بقلم المال - خاص

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