السعودية وجنوب أفريقيا توقعان اتفاقيات بقيمة 15 مليار دولار في مجالات الطاقة

وقَّعت السعودية وجنوب أفريقيا اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات الطاقة بقيمة 15 مليار دولار، خلال مباحثات رسمية عُقدت بين مسؤولي البلدين في الرياض اليومين الماضيين، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) عن بيان رسمي.

استثمارات في مجالات الطاقة

وبينما لم تُحدَّد القطاعات التي سيجري ضخ فيها الاستثمارات أو مناطق إقامتها، أوضح بيان أن البلدين اتفقا على بحث مجالات التعاون المشترك في عدد من مجالات الطاقة، ومنها البترول والبتروكيماويات، وكفاءة الطاقة، ومجالات الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الذرية، إضافة إلى تطوير المشروعات من هذه المصادر.

اتفق الطرفان كذلك على تعزيز التعاون في مجال الهيدروجين، والابتكار والتقنيات النظيفة لإدارة انبعاثات الموارد الهيدروكربونية، والعمل على توطين منتجات قطاع الطاقة وسلال الإمداد المرتبطة، وتطوير المشروعات ذات العلاقة بهذه المجالات.

بلغ التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي 4.951 مليون دولار، من 2.996 مليون دولار في 2020، إذ كانت العلاقات التجارية بين البلدين متأثرة بكورونا.

تتطلع المملكة إلى تعزيز التعاون في ما يتعلق بإمداد جنوب أفريقيا بالبترول، والبتروكيماويات، إذ بلغ صافي إجمالي مبيعات البترول الخام السعودي ومشتقاته إلى جنوب أفريقيا أكثر من 32 مليون برميل في عام 2021، بمعدل 88 ألف برميل يومياً.