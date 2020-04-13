السعودية والكويت والإمارات تتراجع عن إنتاج 2.7 مليون برميل نفط مخطط لها فى أبريل

"فى إطار المبادرة التى بدأتها "أوبك+" وبدعم من دول أخرى، سيحصل سوق النفط العالمى على النفط بأقل من 20 مليون برميل يوميًا بدءًا من 1 مايو".

صرحت مستشارة وزير الطاقة الأذربيجانى، زامينا علييفا، اليوم الإثنين، أن السعودية والكويت والإمارات لن تنتج 2.7 مليون برميل نفط يوميا، المقررة فى أبريل.

وقالت فى تصريح لوكالة “سبوتنيك”: “هذه الخطوات بصيغة “أوبك+” تدعم سوق النفط بعدة طرق.

أولاً وقبل كل شىء، ستتم إزالة جميع العقبات التى تعترض تنفيذ قرار خفض الإنتاج اعتبارًا من 1 مايو.

ثانيًا، لا تقتصر أهمية هذا القرار على خفض الإنتاج اليومى بمقدار 9.7 مليون برميل فى مايو ويونيو على حساب “أوبك+” وفى الوقت نفسه لن تنتج السعودية والكويت والإمارات 2.7 مليون برميل يوميا المقررة فى ابريل”.

وأضافت المتحدثة “من المتوقع أن يخفض منتجو النفط الكبار مثل الولايات المتحدة وكندا وإندونيسيا والنرويج والبرازيل طواعية إنتاجهم اليومى من النفط بمقدار 4-5 مليون برميل تضامنًا مع دول “أوبك+”. ويبلغ الإنتاج اليومى من النفط الخام فى إيران وفنزويلا وليبيا 2.8 مليون طن”.

وتابعت علييفا: “فى إطار المبادرة التى بدأتها “أوبك+” وبدعم من دول أخرى، سيحصل سوق النفط العالمى على النفط بأقل من 20 مليون برميل يوميًا بدءًا من 1 مايو”.

يذكر أن دول “أوبك+”، وافقت أمس الأحد، على تخفيض جديد فى إنتاج النفط عن مستوى أكتوبر 2018 — بنسبة 23 بالمئة فى مايو ويونيو المقبلين وبنسبة 18 بالمئة حتى نهاية عام 2020 وبـ 14 بالمئة حتى نهاية أبريل 2022. فى المرحلة الأولى، سيخفض التحالف الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل، ثم بمقدار 8 و 6 ملايين. بالنسبة لروسيا والسعودية، ستكون القاعدة المرجعية 11 مليون برميل يوميًا.

و أصرت المكسيك على شروط منفصلة، فهى ستخفض الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل فقط يوميًا فى مايو ويونيو، وستقوم الولايات المتحدة بتعويض الباقى.