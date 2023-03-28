السعودية والكويت تقلصان استثماراتهما فى أذون الخزانة الأمريكية

أظهرت بيانات أن استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية تقلصت إذ سجلت 111 مليار دولار في شهر يناير 2023 ، بعد أن كانت في ديسمبر 2022 عند مستوى 119.7 مليار دولار، كذلك قلصت الكويت الاستثمارات من 48.5 مليار دولار (ديسمبر 2022) إلى 43.3 مليار دولار (يناير 2023)، بحسب قناة روسيا اليوم.

فيما زادها العراق من 40.8 مليار دولار (ديسمبر 2022) إلى 41.2 مليار دولار (يناير 2023)، كما رفعتها الإمارات من 58.6 مليار دولار (ديسمبر 2022) إلى 64.9 مليار دولار (يناير 2023).

وخفضت الصين استثماراتها في سندات وأذون الخزانة الأمريكية وبلغت هذه الاستثمارات في يناير الماضي 859.4 مليار دولار.

وأظهرت أحدث بيانات لوزارة الخزانة الأمريكية، أن الصين قلصت حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية في شهر يناير 2023 إلى 859.4 مليار دولار، بعد أن كانت في ديسمبر 2022 عند 867.1 مليار دولار.

وللمقارنة كانت استثمارات الصين في هذه السندات في يناير 2022 عند 1033.8 مليار دولار، وسجلت هذه الاستثمارات أعلى مستوى لها في نوفمبر 2013 حينها كانت عند 1316.7 مليار دولار.

ويعني ذلك أن الصين قلصت هذه الاستثمارات في يناير 2023 بنسبة 21% مقارنة بالذروة في نوفمبر 2013 (1316.7 مليار دولار).

وتحتل الصين المرتية الثانية في قائمة كبار حاملي سندات وأذون الخزانة الأمريكية، فيما تأتي اليابان في المرتبة الأولى باستثمارات عند 1104.4 مليار دولار (يناير 2023).