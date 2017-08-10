السعودية والعراق يؤكدان الالتزام بخفض إنتاج البترول

وكالات: بحث نائب العاهل السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود في جدة مساء اليوم مع وزير النفط العراقي المهندس جبار اللعيبي سبل دعم التعاون بين البلدين في مجال تنسيق السياسات البترولية وتأكيد التزام الدولتين الكامل باتفاقية خفض إنتاج البترول حتى تصل الأسواق إلى التوازن المستهدف من هذا الاتفاق. وأكد

وكالات:

بحث نائب العاهل السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود في جدة مساء اليوم مع وزير النفط العراقي المهندس جبار اللعيبي سبل دعم التعاون بين البلدين في مجال تنسيق السياسات البترولية وتأكيد التزام الدولتين الكامل باتفاقية خفض إنتاج البترول حتى تصل الأسواق إلى التوازن المستهدف من هذا الاتفاق.

وأكد نائب العاهل السعودي حرص حكومة المملكة السعودية على استقرار العراق وعزمها تنمية العلاقات وتقويتها في كافة المجالات بما يعود بالمصلحة على شعبي البلدين.

وخلال اللقاء تم التباحث بين الجانبين حول سبل دعم العلاقات الثنائية خاصة الفرص المشتركة في المجالات الاقتصادية بشكل عام والطاقة بشكل خاص بما في ذلك فتح المنافذ البرية وتسيير رحلات مباشرة وتشجيع التبادل التجاري والاستثمارات من القطاع الخاص السعودي.

حضر اللقاء وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد الفالح، ووزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان، وعدد من المسؤولين بوزارة النفط العراقية.