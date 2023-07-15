السعودية والإمارات توسعان استثماراتهما في قطاع الألعاب الإلكترونية الكورية

تعمل السعودية والإمارات على توسيع الاستثمار في الشركات الكورية العاملة في مجال الألعاب والرياضات الإلكترونية، وفقا لوكالة يونهاب.

قال مصدر في قطاع الألعاب إن الصندوق السيادي السعودي اشترى 6,322,500 سهم من شركة “نيكسون” الكورية المدرجة في سوق الأسهم اليابانية في نهاية الشهر الماضي لترتفع حصته إلى 10.23%.

كان صندوق الاستثمارات العامة السعودى، استحوذ على حصة 5.02% في “نيكسون” في فبراير من العام الماضي من خلال ضخ 883 مليون دولار.

منذ ذلك الحين، واصل الصندوق زيادة حصته في “نيكسون” من خلال عمليات شراء إضافية. ومن خلال عملية الشراء في الشهر الماضي، أصبح الصندوق رابع أكبر مساهم في الشركة.

واستحوذ الصندوق أيضا على حصة 9.3% في شركة “إن سي سوفت”، ثاني أكبر شركة ألعاب مدرجة في كوسبي من حيث القيمة السوقية، ليصبح ثاني أكبر مساهم بعد الرئيس التنفيذي للشركة كيم تايك-جين الذي يمتلك حصة 11.9%.

وتخطط شركة “كرافتون” الكورية لإقامة مسابقة لعبة “باتل جراوندز موبايل” الدولية لعام 2023 في هذا الشهر في الرياض. كما تخطط لإقامة مسابقة لعبة “باتل جراوندز” الدولية في الشهر المقبل في الرياض أيضا.

وبينما تزيد السعودية حصتها بشكل مباشر من خلال الاستثمار، تعمل الإمارات على توسيع الشراكات من خلال جذب الشركات الأجنبية إليها.

من بين الشركات الكورية الجنوبية، أنشأت “ويميد” شركة “ويمكس MENA” في الإمارات، وأسست “نيو فلاي” الخاصة بسلسلة الكتل، التابعة لـ”نيو ويز القابضة” شركة “H لاب”.

تم اختيار “نيو فلاس” مؤخرا كشركة داعمة لـ “برنامج الابتكار” من قبل مكتب أبوظبي للاستثمار(ADIO). وبموجب ذلك، ستتلقى الشركة الدعم غير المالي الشامل في مختلف اللوائح والتكاليف.