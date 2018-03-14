السعودية: نمو سوق الرهن العقاري 73% فى 2020

خالد بدر الدين أعلن ماجد الحقيل، وزير الإسكان السعودي، اليوم الأربعاء، أن الوزارة وضعت هدفًا لسوق الرهن العقاري بالوصول إلى قيمة 502 مليار ريال (134 مليار دولار) بحلول 2020، مقارنة مع 290 مليار ريال، وبزيادة أكثر من 73%. وأكد الحقيل،…

خالد بدر الدين

أعلن ماجد الحقيل، وزير الإسكان السعودي، اليوم الأربعاء، أن الوزارة وضعت هدفًا لسوق الرهن العقاري بالوصول إلى قيمة 502 مليار ريال (134 مليار دولار) بحلول 2020، مقارنة مع 290 مليار ريال، وبزيادة أكثر من 73%.

وأكد الحقيل، خلال مؤتمر للإسكان، أن العمل جار من أجل تسهيل الحصول على التمويل بحيث تزيد فرص حصول المواطنين السعوديين عليه إلى 5 أمثال ما كان في الماضي، وأن الحكومة تسعى لزيادة نسبة ملكية الأسر للمنازل إلى 70% بحلول 203، مما يعني إضافة 1.2 مليون وحدة سكنية.

وقالت وزارة الإسكان إن حجم التمويل العقاري في السعودية يبلغ 5% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، مقارنة مع 69% في الولايات المتحدة و74% في بريطانيا، و43 % في كندا.

وذكرت وكالة “رويترز”، أن السعودية تنفذ برنامجًا يشمل إجراءات لتحفيز الإقراض العقاري، منها السماح للبنوك بتقديم حصة أكبر من التمويل لشراء المنازل ورفع الحد الأقصى لنسبة القرض إلى القيمة للتمويل العقاري لمشتري المنازل للمرة الأولى إلى 90 % من 85 %.

وتريد الحكومة السعودية زيادة النشاط في السوق العقارية مع سعيها لإنعاش اقتصادها، وتتخذ خطوات لإصلاح القطاع ضمن رؤية المملكة 2030.