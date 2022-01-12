السعودية: نمتلك كميات كبيرة من اليورانيوم وسنستغلها تجاريا بالشكل الأمثل

أعلنت السعودية الأربعاء، امتلاكها كميات كبيرة من اليورانيوم سيتم استغلالها تجاريا بالشكل الأمثل. جاء ذلك في كلمة لوزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في مؤتمر التعدين الدولي بالعاصمة الرياض، بحسب ما نقلته شبكة روسيا اليوم. وقال ابن سلمان،…

أعلنت السعودية الأربعاء، امتلاكها كميات كبيرة من اليورانيوم سيتم استغلالها تجاريا بالشكل الأمثل.

جاء ذلك في كلمة لوزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في مؤتمر التعدين الدولي بالعاصمة الرياض، بحسب ما نقلته شبكة روسيا اليوم.

وقال ابن سلمان، إن “المملكة تملك كميات كبيرة من اليورانيوم وسنستغلها تجاريا بالشكل الأمثل”.



وأضاف: “سنتعامل مع احتياطيات اليورانيوم بكل شفافية وسنبحث عن الشركاء المناسبين”،

ولفت إلى أن “ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يركز بشدة على المحتوى المحلي، وهناك فرص بـ 2.8 تريليون ريال متعلقة بالمحتوى المحلي بحلول 2030”.

وأعلن وزير الطاقة عن “تأسيس شركة تابعة لـ “معادن”، لتأمين أي موارد نحتاج إليها في الخارج”، مشيرا إلى أن “هناك توقعات بارتفاع الطلب على المعادن إلى 600%”.

وافتتح وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، الأربعاء أعمال مؤتمر التعدين الدولي بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.