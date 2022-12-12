السعودية: نحن أسرع اقتصاد نموا في العالم خلال هذا العام وأمريكا الحليف الأهم لنا

قالت السعودية الأحد أن أمريكا هي الحليف الأقدم والأهم لنا لكننا نمد جسور مع الجميع.

جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان لقناة العربية الإخبارية.

وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الحليف الأقدم والأهم للسعودية.

وأكد وزير الخارجية السعودي أهمية مد الجسور مع الجميع.

وأشار إلى أن السعودية هي أسرع اقتصاد نموا في العالم خلال هذا العام.

وشدد على أهمية توسيع وتعزيز الشراكات ليس فقط الجديدة، ولكن القديمة والتاريخية أيضا..

وأشار إلى أن السعودية تبحث عن الشركاء في كل الأطراف، في المرحلة الأولى يتم البحث عن مصالح السعودية، كما يتم البحث عن تحقيق مصالح مشتركة.