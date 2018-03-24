السعودية: محمد بن سلمان يبحث مع لاجارد فرص تنويع اقتصاد بلاده

وكالات: أجرى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، السبت، محادثات في واشنطن مع كل من مديرة صندوق النقد الدولي، كرستين لاجارد، ورئيس البنك الدولي، جيم يونج كيم. وأوضحت وكالة «واس» السعودية الرسمية أن اللقاء بين ابن سلمان ولاجارد تناول…

وكالات:





أجرى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، السبت، محادثات في واشنطن مع كل من مديرة صندوق النقد الدولي، كرستين لاجارد، ورئيس البنك الدولي، جيم يونج كيم.

وأوضحت وكالة «واس» السعودية الرسمية أن اللقاء بين ابن سلمان ولاجارد تناول «استعراض» رؤية المملكة 2030 ومبادراتها على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، التي تشمل الإصلاحات في إطار تلك الرؤية؛ بهدف تنويع الاقتصاد السعودي، وتطوير التجارة والاستثمار أكثر في التقنية والموارد البشرية.

وأضافت الوكالة أن المحادثات تطرقت أيضا إلى «العلاقات بين المملكة والصندوق، وفرص تطوير تلك العلاقة».

وتطرق لقاء ابن سلمان مع جيم يونج كيم، حسب «واس»، «إلى مبادرات المملكة في تنويع وتطوير اقتصادها، وسعيها إلى مزيد من التقدم والتطوير التقني وفق رؤية 2030».

وجرت هذه المحادثات في إطار زيارة ولي العهد السعودي الرسمية إلى الولايات المتحدة بدأها الثلاثاء بلقاء عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين، بينهم الرئيس، دونالد ترامب، ووزير الدفاع، جيمس ماتيس.