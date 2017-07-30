السعودية: ما فعلته قطر إعلان حرب علينا

رويترزقالت قناة العربية اليوم، إن وزير الخارجية السعودية عادل الجبير وصف مطالب قطر بتدويل المشاعر المقدسة، بأنها "إعلان الحرب على المملكة" غير أنه لم يتضح ما إذا كانت قطر قدمت بالفعل مثل هذا الطلب أم لا.ونقل الموقع الإلكتروني للقناة عن الجبير قوله "طلب قطر تدويل المشاعر المقدسة عدواني وإعلان حرب

رويترز

قالت قناة العربية اليوم، إن وزير الخارجية السعودية عادل الجبير وصف مطالب قطر بتدويل المشاعر المقدسة، بأنها “إعلان الحرب على المملكة” غير أنه لم يتضح ما إذا كانت قطر قدمت بالفعل مثل هذا الطلب أم لا.

ونقل الموقع الإلكتروني للقناة عن الجبير قوله “طلب قطر تدويل المشاعر المقدسة عدواني وإعلان حرب ضد المملكة”.

وأضاف “نحتفظ بحق الرد على أي طرف يعمل في مجال تدويل المشاعر المقدسة”.

ولم يتضح ما إذا كانت قطر قدمت هذا الطلب. لكنها اتهمت السعوديين بتسييس الحج وخاطبت مقرر الأمم المتحدة الخاص لحرية الدين والعقيدة يوم السبت للتعبير عن قلقها بشأن العقبات التي تواجه القطريين الراغبين في أداء الحج في العام الحالي.

ولم يرد أي تعليق من الحكومة القطرية حتى الآن.

وسبق أن أصدرت السعودية والإمارات ومصر والبحرين قائمة تضم 13 طلبا لقطر تشمل الحد من دعمها لجماعة الأخوان المسلمين وغلق قناة الجزيرة وإغلاق قاعدة عسكرية تركية وخفض مستوى العلاقات مع إيران.

وقال وزراء خارجية الدول الأربع يوم الأحد إنهم مستعدون للحوار مع قطر إذا أبدت استعدادها للتعامل مع هذه الطلبات.





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