السعودية ما بين الانفتاح والتطهّر

ولدت مملكة «بن سعود» فى عين العاصفة مطلع عشرينيات القرن الماضى.. بعد انتزاعها صولجان الحكم عبر صحراء نجد «بقوة السلاح» من أشراف الحجاز وقبائلها، سرعان ما أفاض عليها الريع البترولى أسباب القوة والمنعة.. لتستقر أحوالها منذ ذلك التاريخ، مقارنة بغيرها من الممالك والوحدات السياسية العربية الأخرى، وليتوالى على حكمها سبعة ملوك من مؤسس الدولة وأبنائه، الأمر الذى ينتقل الآن إلى الجيل التالى.. طاوية أوراقاً فى ممارسة الحكم تعود إلى عقود خلت مبنية على التوافق ضمن العائلة المالكة.. قبل أن تتحول- أو تكاد- على يد ولى العهد- من الجيل التالي- إلى نظام ملكى مركزى يباشر عملية الإصلاح- وفقاً لطموحاته- بشكل متسارع أحادى الجانب.. لا يتوافق مع العقد الاجتماعى المعمول به منذ إنشاء المملكة، ومن دون اللجوء إلى إجراءات ديمقراطية لربما تحمى قراراته من تراكم حالات الغضب داخل الأسرة الحاكمة ولدى متنفذين آخرين.. قد تطيح بالدولة نحو المجهول، خاصة بعد إقدام الملك، وولى عهده فى الأيام الأخيرة نحو موجة من الاعتقالات لا سابق لها سواء من حيث أسماء المعتقلين أو رفعة مكاناتهم.. فيما يقال إنه تطهير للفساد أو انقلاب مضاد، ما يعتقد أنها سوف تعزز من قبضة ولى العهد.. غير الواثق حتى الآن من إحكامها على منافسيه (11 أميراً- 4 وزراء- 32 وزيراً سابقاً ورجل أعمال) قابلة للتصعيد، تقدر ثرواتهم رسمياً المبدئية بما يعادل 33 مليار دولار، الأمر الذى يثير لدى الشعب حالة من الصدمة يتنازعهم فيها الشعور بالإعجاب والخوف فى آن واحد، سواء بسبب قضاء «ولى العهد» على المتنفذين الذين يقفون فى وجهه أو بسبب ما يرونه تسرعاً أكثر من اللازم فى قراراته الانفتاحية اجتماعياً أو فى أطماعه على السلطة.

إلى ذلك، يراهن «ولى العهد»- بحسب المراقبين- على تأييد الطبقة الوسطى وعلى جيل الشباب (%70 من التعداد السكانى).. الحانقين على تفشى مظاهر الفساد التى جرت الاعتقالات بدعوى مكافحتها، والتى يتلازم معها قرارات الانفتاح الاجتماعى والاقتصادى (…) التى أُطلقت على غير المعمول به من «ازدواجية السلطة» بين الحكم الملكى المطلق وشرعية المذهب الوهابى، ولا تثريب فى ذلك استناداً للمقولة الشائعة بأن «أهل مكة أدرى بشعابها»، ذلك إلى جانب تشدد ملحوظ من دوائر الحكم السعودية على صعيد السياسة الإقليمية (قطر- اليمن- إيران/ سوريا- لبنان).. الأمر الذى يثير تساؤلات مشروعة حول التحركات الخارجية السعودية.. وما هى نواياها؟.. هل هى لأهداف وطنية قومية غير واضحة مراميها؟ أم أنها نوايا لا تعبر فى الحقيقة إلا عن ضغوط إقليمية ودولية تدفع المملكة للوكالة عن آخرين من الدخلاء المحدثين على المنطقة أو الساعين إليها من وراء البحر، لبسط هيمنتهم؟، ذلك دون إدراك كاف من السعودية رغم تمرسها الدبلوماسى.. بأن الوكالة فى التصدى عن الآخرين يمكن أن تؤدى إلى نشوب حرب شاملة، ليس بين السنة والشيعة فحسب.. بل أيضاً فى عموم العالم العربى الذى سيدفع عندئذ- بما فيهم السعودية نفسها- ثمن هذا الصراع- لصالح رصيد قوى الهيمنة الإقليمية الدولية.. الساعية لتفتيت المنطقة العربية، الأمر الذى من الواجب أن تتنبه إزاءه السعودية لعدم الانزلاق إلى ما من شأنه الإضرار بمساعيها الدءوب بين الانفتاح والتطهر.. وصولاً إلى إعادة بناء دولة عصرية تقدمية حديثة.. ذات أثر بالغ وكنموذج يُحتذى به من حولها.