السعودية للتعمير: فرص السوقين المصرية والسعودية جاذبة للاستثمارات

المال خاصقال درويش حسنين، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، إن الفترة المقبلة، ومع تواجد مشروعات مميزة بالسوق المصرية، تشهد دخول رؤوس أموال جديدة للاستثمار من مختلف الجنسيات العربية، منها السعودية، فى ظل علاقات الترابط والتعاون، وإمكانية عقد شراكات إستراتيجية لدخول رؤوس الأموال

المال خاص

قال درويش حسنين، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، إن الفترة المقبلة، ومع تواجد مشروعات مميزة بالسوق المصرية، تشهد دخول رؤوس أموال جديدة للاستثمار من مختلف الجنسيات العربية، منها السعودية، فى ظل علاقات الترابط والتعاون، وإمكانية عقد شراكات إستراتيجية لدخول رؤوس الأموال المصرية للاستثمار بالسوق السعودية، فى ظل وجود مشروعات وفرص مميزة.

أشار حسنين على هامش مؤتمر مبادرة الاستثمار بالرياض، إلى أن المملكة العربية السعودية تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية فى مختلف القطاعات، التى من شأنها خلق مصادر جديدة للدخل القومى بالمملكة، إلى جانب البترول، وأن جهود الحكومة وتركيزها خلال رؤية المملكة 2030 على استغلال تلك المصادر وتنميتها.

ولفت إلى أنه من المهم الترويج إلى المشروعات الاستثمارية بالمملكة، لإتاحة فرص لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية دراستها، ووضع خطط للدخول بها، مشيرا إلى أن دور مؤتمر مبادرة الاستثمار بالرياض والمؤتمرات المثيلة، فى تحقيق ذلك الصدد.

وأضاف أن المؤتمر ناقش أهمية المشاركات فى خروج المشروعات الاستثمارية فى أفضل صورها، والعمل على سرعة إنجازها، وتحقيق العوائد المستهدفة منها، لافتا إلى أنها تناسب تلك التوجهات مع الآليات المتبعة حاليا من الدولة المصرية.

ولفت إلى أن المشاركات أصبحت تستحوذ على اهتمامات رؤوس الأموال بالمنطقة العربية، وكشفت العديد من التقارير الدولية عن أن المشاركة بين القطاعين العام والخاص من أهم وسائل التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأشار إلى أن المؤتمر ركز على التوجه صوب الإنشاءات صديقة البيئة، والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والبديلة، التى أصبحت ضرورة فى التوقيت الحالى، فى ظل التطورات المتلاحقة والتكنولوجية، والسعى للاستدامة، كونها أقل تكلفة على المدى الطويل.

وأشاد حسنين بالترتيب المميز للمؤتمر، الذى حضره 2500 فرد من مختلف دول العالم، ووجه صندوق الاستثمارات العامة الدعوة لكبار المستثمرين المهتمين بالعديد من القطاعات الاقتصادية فى السعودية، والدول العربية الشقيقة.