السعودية للتعمير تستهدف 4.7 مليار جنيه مبيعات بالعاصمة الإدارية

بدور إبراهيم:تستهدف الشركة السعودية المصرية للتعمير 4.7 مليار جنيه مبيعات من مشروعها الجديد الجارى تنفيذه بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 70 فدانًا.وأعلنت الشركة على هامش حفل إفطار نظمته بحضور أعضاء مجلس إدارة الشركة، وكبار مسئولى وزارة الإسكان، أول أمس، تحقيق 70 مليون جنيه صافى ربح عن العام

بدور إبراهيم:

تستهدف الشركة السعودية المصرية للتعمير 4.7 مليار جنيه مبيعات من مشروعها الجديد الجارى تنفيذه بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 70 فدانًا.

وأعلنت الشركة على هامش حفل إفطار نظمته بحضور أعضاء مجلس إدارة الشركة، وكبار مسئولى وزارة الإسكان، أول أمس، تحقيق 70 مليون جنيه صافى ربح عن العام الماضى، بنسبة نمو %40 عن العام السابق له، وفقاً لنتائج الأعمال التى ناقشها مجلس الإدارة منذ أيام.

وقال السيد محمد بن حمود المزيد، مساعد وزير المالية السعودى، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية المصرية للتعمير، إنها استطاعت الاستمرار فى تنفيذ خطتها المستهدفة من حيث تنمية وتطوير محفظة أراضيها والبحث عن قطع أراضى جديدة مميزة، ما أسهم فى تنمية حجم استثماراتها والإسراع فى معدلات التنمية بالأراضى المملوكة لها.

وقال درويش حسنين، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، أنها حققت مؤشرات إيجابية خلال العام المنتهى فى 31 ديسمبر 2016، مقارنة بالعام السابق له، وبلغت نسبة النمو فى إجمالى حقوق المساهمين %38، و%40 فى إجمالى الأصول المتدوالة.

وأشار إلى أن الشركة بدأت تنفيذ المشروعات المقامة على الأراضى التى دخلت فى شراكة فيها مع هيئة المجتمعات العمرانية، وعلى مستوى المشروعات الأخرى، انتهت من المرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع ليك دريم بمدينة 6 أكتوبر، وكذلك «سيكون ريزيدنس» بالإسكندرية، وجار استكمال تنفيذ مشروع «سيكون نايل تاورز» على كورنيش المعادى، باستثمارات 1.8 مليار جنيه.

وقال خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إن الشركة السعودية المصرية استطاعت أن تصبح نموذجاً للشراكة الجادة والفعالة بين حكومتين، وهما المصرية والسعودية، وتنفيذ مشروعات مميزة أسهمت فى تحقيق قيمة مضافة للسوق، لا سيما المشروعات التى نفذت بمدن هيئة المجتمعات العمرانية والمحافظات.



ولفت إلى أن الوزارة تأمل فى توسع نماذج المشاركات الناجحة، سواء بين الحكومات، أو القطاعين العام والخاص، بما يسهم فى إثراء السوق العقارى.

