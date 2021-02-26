السعودية: قتل خاشقجي “جريمة بشعة”.. واستنتاجات أمريكا “خاطئة وغير مبررة”

رفضت السعودية بشكل قاطع تقريرا للمخابرات الأمريكية اتهم ولي العهد بالموافقة على قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. ووصفت المملكة قتل خاشقجي بالجريمة البشعة النكراء، وأكدت أنها حدثت نتيجة تجاوز بعض الأجهزة لصلاحياتها، لكنها أيضا قالت إن استنتاجات التقرير "غير صحيحة".…

رفضت السعودية بشكل قاطع تقريرا للمخابرات الأمريكية اتهم ولي العهد بالموافقة على قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ووصفت المملكة قتل خاشقجي بالجريمة البشعة النكراء، وأكدت أنها حدثت نتيجة تجاوز بعض الأجهزة لصلاحياتها، لكنها أيضا قالت إن استنتاجات التقرير “غير صحيحة”.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، اليوم: “‎تابعت وزارة الخارجية ما تم تداوله بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس به بشأن جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي رحمه الله”.

انتهاك قيم المملكة

وأضافت: “تشير (الوزارة) إلى أن حكومة المملكة ترفض رفضاً قاطعاً ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة”.

وقالت: “هذه اتهامات لا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة”.

‎وتابعت: “هذه جريمة نكراء شكلت انتهاكًا صارخًا لقوانين المملكة وقيمها ارتكبتها مجموعة تجاوزت كافة الأنظمة وخالفت صلاحيات الأجهزة التي كانوا يعملون فيها”.

وأضافت: “تم اتخاذ جميع الإجراءات القضائية اللازمة للتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة، حيث صدرت بحقهم أحكاماً قضائية نهائية رحبت بها أسرة خاشقجي”.

وقالت: “من المؤسف حقاً أن يصدر مثل هذا التقرير وما تضمنه من استنتاجات خاطئة وغير مبررة، في وقت أدانت فيه المملكة هذه الجريمة البشعة واتخذت قيادتها الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة المؤسفة مستقبلا”.

وتابعت: “ترفض المملكة أي أمر من شأنه المساس بقيادتها وسيادتها واستقلال قضائها”.

وأضافت: “تؤكد وزارة الخارجية أن الشراكة بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، هي شراكة قوية ومتينة، ارتكزت خلال الثمانية عقود الماضية على أسس راسخة قوامها الاحترام المتبادل”.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن رفع السرية عن التقرير الذي رفض الرئيس السابق دونالد ترامب نشره متحديا قانونا صدر عام 2019.