السعودية ـ المصرية تراهن على الاستثمار فى المناطق الواعدة

❐ توقيع بروتوكول مع البنك الأهلى لاقتراض 600 مليون جنيه.. وتوجيه الجزء الأكبر منه لمشروع العاصمة الإدارية

❐ حريصون على تنويع الآليات التمويلية لإنجاز الأعمال فى أسرع وقت

❐ استخدمنا ثلث قرض 2016 بقيمة 600 مليون جنيه لتمويل «سيكون نايل تاورز»

❐ التقدم لشركة العاصمة للحصول على القرار الوزارى أول الشهر المقبل

❐ حجم الإنجاز فى 18 شهرا يعكس كفاءة ومهارة قطاع التشييد والعمالة المصرية

❐ رؤية القيادة السياسية بنقل المقار والأجهزة الحكومية خلال عام للعاصمة تسرع من جذب الكتل السكانية

❐ تعدد شركات التطوير الكبرى يدفع بالمنافسة الإيجابية وتقديم مشروعات بأعلى معايير الجودة

❐ تنفيذ 35 – %40 من «الرياض سيكون» وبدء تسليم 1300 وحدة نهاية 2018



بدور إبراهيم

واجهت الشركات العقارية التى تتسم بتنوع محفظتها من المشروعات العديد من التحديات خلال العام، نتيجة ارتفاع أسعار مدخلات تنفيذ المشروعات عقب تعويم الجنيه، وعدم وضوح الرؤى مما يصعب مهمة وضع دراسات جدوى استثمارية طويلة الأجل فى العديد من المشروعات.

واستطاعت الشركة السعودية المصرية للتعمير، تجاوز العديد من التحديات من خلال التركيز على وضع دراسات جدوى استثمارية سليمة، مع تنويع المحفظة بما يتناسب مع احتياجات العملاء والسوق والمنطقة المستهدف تنميتها، بما يحفزها على التوسع والحصول على قطع أراض جديدة.

وأكد المهندس درويش حسنين، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، حرص شركته على الحفاظ على اسمها كمطور عقارى مميز يعمل فى السوق منذ أكثر من 40 عاما،ً بما يدفعها نحو تنفيذ دائما مشروعات مميزة تمثل إضافة للقطاع، لافتا إلى أن الشركة تعد من أوائل المطورين الذين توجهوا للاستثمار بمدن المجتمعات العمرانية الناشئة بجنوب مصر وشمالها.

وأشار – خلال حواره لـ«المال» – إلى خطة الشركة التوسعية خلال الفترة المقبلة وآلياتها التمويلية المتبعة للقدرة على تنفيذ المشروعات فى أسرع وقت، بالإضافة إلى رؤيتها للاستثمار فى المناطق الواعدة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة.

وشدد على حرص الشركة على تنويع آلياتها التمويلية للإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعاتها المختلفة فى التوقيت المحدد، وبالجودة المطلوبة فقد وقعت الشركة مؤخراً بروتوكولا مع البنك الأهلى المصرى، للحصول على قرض 600 مليون جنيه، سيتم توجيه الجزء الأكبر منه لتمويل أحدث مشروعاتها فى العاصمة الإدارية الجديدة، والذى حصلت على الأرض الخاصة به منذ أشهر وتبلغ مساحتها الإجمالية 70 فدانا.

وأكد أن الشركة رغم امتلاكها السيولة المالية الكافية والناتجة عن زيادة رأس المال الأخيرة التى تمت فى بدايات 2015 بقيمة 243 مليون دولار، ليصل رأسمالها المدفوع إلى 318 مليون دولار فإنها تفضل تنويع آلياتها التمويلية وتزويد مصادر السيولة لضمان تنفيذ خطتها الاستثمارية فى أسرع وقت ودفع معدلات الإنجاز، لافتا إلى أن قيام البنوك الكبرى بمنح قروض بنكية للشركة السعودية المصرية فى ذلك التوقيت، يعكس ثقة القطاع المصرفى فى وضع الشركة وقوة مركزها المالى، وخبراتها وسابقة أعمالها فى السوق، خاصة وأن الشركة قد سبق وقعت أول العام الماضى، على عقد تمويل طويل الأجل مع بنكى مصر والأهلى المصرى، لاستكمال القرض الذى تم الاتفاق عليه فى 2013 بقيمة 600 مليون جنيه.

وأضاف أن القرض الأول يخصص بالكامل لصالح مشروع “سيكون نايل تاورز” بكورنيش المعادى، وقد استخدمت الشركة من القرض حوالى ثلثه وقامت بسداد تلك القيمة، مشيراُ إلى أن القرض تم بالمناصفة بين البنكين، وهو طويل الأجل ويسدد على 5 سنوات بعد سنة فترة سماح، وقد لجأت الشركة إلى تلك الخطوة أنذاك نظرا لوجود شق فندقى فى المشروع ولرغبتها فى سرعة الإنجاز وتبلغ التكلفة الاستثمارية لـ«سيكون نايل تاورز» 1.8 مليار جنيه، ويضم برجين الأول : يشتمل على فندق خمس نجوم بطاقة استيعابية 256 غرفة وجناح، والثانى: فى المشروع سكنى سياحى ويضم 190 وحدة سكنية، ويبلغ ارتفاع البرجين 23 طابقًا.

ولفت إلى ضرورة مراعاة شركات التطوير العقارى حال حصولها على قروض بنكية كيفية استخدامها بالصورة الصحيحة وتوجيهها للأعمال الإنشائية للمشروعات المستهدفة، ومناسبة تكلفتها التمويلية مع طبيعة المشروع ومراحل تطويره وكيفية ردها للبنك فى التوقيت الصحيح، مشيراً إلى أن تلك العوامل تضمن تحقيق الاستفادة المثلى من التمويلات البنكية، وتوجيهه كعنصر مساعد لتنامى الاستثمارات.

وكشف عن نية الشركة زيادة حجم استثماراتها فى مشروعاتها المختلفة خلال 2018 وتوجيه جزء كبير منها لمشروع العاصمة الإدارية.

وأشار إلى أن الشركة تضع مشروعها الجديد فى العاصمة الإدارية الجديدة على قائمة أولوياتها فى المرحلة المقبلة، وتستهدف سرعة تنفيذ الأعمال الإنشائية بالمشروع والانتهاء منه وفقا للخطة المحددة، لافتا إلى أن الشركة تعاقدت مؤخرا مع أحد المكاتب الاستشارية الكبرى لوضع المخطط النهائى للمشروع، ويجرى حالياً مراجعة القرار الوزارى الخاص به.

وأوضح أن الشركة حريصة على عدم البدء فى الترويج للمشروع إلا بعد الحصول على القرار الوزارى والتراخيص، للالتزام بالقانون والاشتراطات المحددة من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق العملاء خاصة وأنه لايتم تحديد عدد الوحدات بالمشروعات وأماكنها ومواصفاتها الصحيحة إلا بعد اعتماد القرار الوزارى.

ولفت إلى أن الشركة رصدت طلبات وتساؤلات عديدة من العملاء المصريين العاملين بالخارج والعرب، على المشروع خلال مشاركتها الأخيرة فى معرضى دبى وأبوظبى.

وأكد أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للعاصمة الإدارية الجديدة ووضع حجر الأساس وافتتاح عدد من المشروعات التنموية وتسليط الضوء على معدلات الإنجاز فى المشروعات الكبرى التى تمت فى وقت قياسى لايتخطى 18 شهراً، ستنعكس إيجابيا على شركات التطوير العقارى الحاصلة على إراضى فى المشروع من جهة رغبتها فى سرعة إنجاز الأعمال والتنمية والتطوير للأراضى فى أسرع وقت.

وأضاف أن مشروع العاصمة الادارية الجديدة، أصبح بمثابة حقيقة ملموسة بعد الكشف عن الإنجازات التى تمت على أرض الواقع، لافتا إلى أن المشروع يعكس عدة أبعاد منها الرؤية الصائبة للقيادة السياسية، وقدرة وكفاءة قطاع التشييد والبناء والعمالة المصرية على إنجاز أكبر قدر من الأعمال بأعلى جودة تنفيذية فى وقت قياسى ليصبح المشروع أحد أهم المشروعات المميزة لمصر فى السنوات الأخيرة وواجهة حضارية جديدة.

وقال إن الانتهاء من تنفيذ مشروعات مثل فندق الماسة وجزء من وحدات الحى السكنى المنفذ من قبل وزارة الإسكان، مع سرعة سير الأعمال الإنشائية بمبانى الحى الحكومى والعديد من المشروعات التنموية الأخرى، سيسهم فى رفع فرص تسويق المشروعات العقارية التى بدأت أو ستبدأ الشركات فى طرحها بما يمكنها من الحصول على تدفقات نقدية تدفع بالإسراع فى معدلات التنفيذ والرغبة فى الحصول على أراض جديدة لتوسعة حجم استثماراتها بالمدينة الواعدة.

وأوضح أن رؤية القيادة السياسية بنقل المقار والأجهزة الحكومية خلال عام إلى العاصمة الجديدة، ستسهم فى دفع الاستثمارات وسرعة جذب الكتل السكانية إلى المدينة، مشيرا إلى أن العاصمة الجديدة تمثل تحدياً تسويقياً أمام المطورين فى المراحل الأولى من المشروعات كونها إحدى المدن الجديدة والناشئة بما يدفع الشركات نحو بحث آليات جديدة لجذب العملاء وتوجيه رغباتهم إلى تلك المدينة فى ظل تركيزهم على الحصول على وحدات سكنية فى محيط القاهرة الكبرى.

وشدد على أن وجود العديد من شركات التطوير الكبرى فى المدينة، ستنعكس إيجابيا على المنافسة بين المطورين لتقديم مشروعات تتسم بأعلى معايير الجودة.

وأضاف أن الشركة السعودية المصرية للتعمير، كان لديها رؤية صائبة نتجت عن دراسات أكدت جدوى الاستثمار فى العاصمة الإدارية وضرورة الحصول على قطع أراضى فى المراحل الأولية له، مشيرا إلى أن الشركة حصلت على قطعة بمساحة 70 فدانا، وهى إحدى القطع المميزة بالمشروع يحدها 4 شوارع من مختلف الاتجاهات عرض الشارع الرئيسى 120 مترا.

وأشار إلى أن الشركة قبل البدء فى أى مشروعات تضع دراسات دقيقة تعتمد على كيفية إنجاز الأعمال فى فترات صحيحة ومناسبة، لافتا إلى أن الشركة قد تدرس فى مرحلة لاحقة الحصول على قطعة جديدة فى العاصمة الإدارية، خاصة مع امتلاكها سيولة مالية تمكنها من التوسع وتنفيذ أكثر من مشروع فى آن واحد.

و بالعودة إلى مشروعات الشركة، ومنها «سيكون نايل تاورز» أوضح «حسنين» أن التكلفة الاستثمارية للمشروع ارتفعت عن دراسة الجدوى المحددة، وذلك نتيجة تغير أسعار مواد البناء ومختلف عناصر التنفيذ عقب تعويم الجنيه، وعدم إدراج دراسة الجدوى الأصلية للمشروع لتكلفة التشطيبات الداخلية، بالإضافة إلى إدخال بعض التعديلات على التصميمات، والتى من شأنها رفع القيمة المضافة للوحدات على المدى الزمنى الطويل، والتى تتركز أغلبها على التشغيل والصيانة وإتباع آليات المبانى الذكية، بما يوفر فى الطاقة ويدفع باستخدام الأساليب البديلة، وتحقيق أكبر استفادة للعملاء من ناحية توفير المصاريف مستقبلاً.

وكشف عن دراسة الشركة الحصول على قطعة الأرض المقابلة للمشروع على نيل المعادى لتنفيذ مشروع خدمى فندقى بمثابة ظهير خدمى نيلى للمشروع، مع دراسة إمكانية تنفيذ مرسى لليخوت مستقبلا.

ولفت إلى أن الشركة سوقّت حوالى %40 من إجمالى وحدات البرج السكنى بالمشروع، وتركزت أغلب المبيعات على العملاء العرب.

وأشار إلى أن تواجد البرج السكنى بجانب فندق 5 نجوم يدار بواسطة شركة إدارة عالمية وهى “هيلتون” يمنح قيمة مضافة له، ويعد الفندق الأول المملوك للحكومتين السعودية والمصرية فى مصر.

وأضاف أن الشركة أنهت 35 – %40 من إجمالى الأعمال الإنشائية لكومباوند “الرياض سيكون” بالقاهرة الجديدة، وهو أحد المشروعات المقامة على قطع الأراضى الثلاثة التى سددتها الحكومة المصرية فى زيادة رأسمال الشركة السعودية المصرية للتعمير، وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 68 فدانا، ويضم 120 عمارة بإجمالى 1897 وحدة سكنية مقسمة إلى 5 نماذج وبمساحات بين 145 إلى 280 مترا.

وأشار إلى أن الشركة وقعت 5 عقود مقاولات بقيمة 350 مليون جنيه، لتنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية الخاصة لـ 60 عمارة، وهى المرحلة الأولى من المشروع، وكانت قد قامت فى وقت سابق بترسية وتوقيع عقود أعمال تنفيذ تلك العمارات دون أن تشمل التشطيبات الداخلية، وقد فضلت أن يتم إسناد تلك الأعمال إلى الشركات المنفذة، وذلك لمنع أى صعوبات فى التنسيق حال دخول شركات أخرى، لافتا إلى أنه من المقرر بدء الأعمال قريباً فى ظل انتهاء جزء كبير من الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى.

وأوضح أنه من المنتظر تسليم المرحلتين الأولى والثانية، واللتين تضمان 84 عمارة بإجمالى 1300 وحدة بنهاية 2018 ليكون قد تم الانتهاء من %70 من الأعمال بالمشروع، على أن يتم الانتهاء من الأعمال المتبقية خلال 2019.

وأكد أن الأعمال الإنشائية تسير بصورة جيدة فى مشروع كومباوند “درة أسيوط” بأسيوط الجديدة، ثانى المشروعات المقامة على أراضى الحصة العينية، ويعد أول التجمعات السكنية المقامة فى المدينة، وقد أسهم تنفيذه فى حدوث رواج بالمنطقة ورفع أسعار الأراضى والوحدات السكنية، وحفز تواجد الشركة السعودية المصرية للتعمير شركات التطوير للتوجه إلى الصعيد، وتمت إقامة مول تجارى قريب، ويقام الكومباوند على مساحة 11 فدانا، ويضم 460 وحدة إسكان متوسط.

وأضاف أن ثالث مشروعات الشركة المقام على أراضى الحصة العينية هو “سيكون ريزورت بدمياط الجديدة ” والذى تم الانتهاء من بيع %60 من إجمالى وحداته خلال عدة أشهر من إطلاقه، وهى نسبة فاقت التوقعات والدراسات البيعية المحددة من الشركة بنسبة تصل إلى الضعف بما يعكس نجاح فكر الشركة والمشروع والطلب الحقيقى، وحاجة مدن الدلتا إلى مشروعات عمرانية كبرى، لافتا إلى أهمية اتخاذ رءوس الأموال خطوة الاستثمار فى تلك المناطق والخروج من التركيز فقط على تنفيذ مشروعات فى محيط القاهرة الكبرى، والمدن القريبة منها.

ويقام مشروع “سيكون ريزورت” على 17 فدانا، ويضم 176 وحدة سياحية، وفندق 4 نجوم تحت إدارة هيلتون العالمية وعلامة ” هيلتون جاردن إن ” ويضم 110 غرف وجناح فندقى، ومن المقرر بدء تسليمه خلال عام ونصف.

وكشف أن الشركة أنهت تنفيذ وحدات مشروع “ليك دريم” بأكتوبر، وهو عبارة عن عمارات وفيلات وتباع وحداته كاملة التشطيب ويقع الكومباوند بجوار “مول مصر” والذى أسهم افتتاحه فى رفع أسعار الوحدات السكنية بالمنطقة بنحو 30 – %40 مشيرا إلى أن المستثمر يجب أن يضع فى اعتباره قبل اختيار قطع الأراضى التى سيقوم بتنميتها البحث عن تواجد عوامل تسويقية، تسهم فى رفع الجدوى الاقتصادية والقيمة المضافة للمنطقة على الأجل الطويل، وهو ما راعته الشركة عند اختيار أرض مشروع “ليك دريم”.

وشدد على أن إستراتيجية الشركة السعودية المصرية للتعمير، تعتمد على التوسع فى جميع بقاع وأنحاء الجمهورية وعدم الاستقرار فى منطقة بعينها، فهى تدرس مختلف المناطق وتحصل على الأراضى التى تضمن لها تحقيق جدوى استثمارية، وحسن إدارة أموال الحكومتين السعودية والمصرية، مع تحقيق أبعاد تنموية، وتقوم أيضا بوضع دراسات استثمارية تضمن تنفيذ مشروعات تتلاءم مع احتياجات وطبيعة كل منطقة، فعلى سبيل المثال مشروع الشركة بدمياط الجديدة، يشتمل على وحدات متنوعة من فيلات كبيرة وصغيرة المساحة، وشاليهات وعمارات وتباع جميع المساحات والنماذج بنفس المعدلات، بما يعكس نجاح الدراسات.

وأشار إلى أن الشركة ستدرس الحصول على أراضى فى مناطق عمرانية جديدة خلال عام وعقب إنهاء جزء من الأعمال الإنشائية فى مشروع العاصمة الإدارية.

وأوضح أن شركته مهتمة بالعديد من المناطق الجديدة التى تولى الدولة اهتماماً خاصاً بها، مثل العلمين الجديدة فهناك اهتمام القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتلك المناطق يعكس رؤية الدولة ومستقبل التنمية، بالإضافة إلى الاهتمام بسرعة تنفيذ المرافق والبنى التحتية بها، مشيرا إلى أن الشركة تقوم أيضا بإجراء دراسات للتأكد من مناسبة الجدوى الاستثمارية للمنطقة مع أهدافها.

وأشار إلى أن القطاع العقارى تأثر بقرار تحرير سعر الصرف، خاصة الشركات التى قامت ببيع وحداتها تحت الإنشاء وأصبحت مضطرة لتحمل الأعباء المالية والزيادات التى نتجت فى ارتفاع أسعار الخامات، بما قلل هامش الربح المحدد، كما أن ارتفاع أسعار الوحدات الجديدة أسهم فى صعوبة التسويق، موضحا أن السوق امتص تلك التأثيرات سريعاً، وشهد استقراراً وعودة للطلب.

وتابع : ” نأمل عدم حدوث ارتفاعات فى أسعار الخامات، ومن ثم الوحدات السكنية أكثر مما حدث فى العام الجارى، كما لابد من دعم الاقتصاد المصرى وتصحيح العلاقة بين الجنيه والعملات والأجنبية “.

وشدد على أن تعويم الجنيه كان خطوة شجاعة من الحكومة لتصحيح الأوضاع ولكن لابد من العمل على دعم الاقتصاد وجميع القطاعات من الزراعة والصناعة والسياحة والتشييد لدفع النمو، ورفع قيمة الجنيه، ولابد من توضيح خطة الدولة وإعلانها فى كيفية رفع قيمة الجنيه، والإجراءات التى سيتم اتباعها لتحقيق ذلك لإعلام المواطن وطمأنته وإنهاء حالة الضبابية.