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السعودية : رفع قيود السفر وفتح البوابات الحدودية بشكل كامل أول يناير

فتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، بعد تاريخ 1 يناير 2021
المال - خاص 7:37 م, الأحد, 13 سبتمبر 20 7:37 م, الأحد, 13 سبتمبر 20

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قررت المملكة العربية السعودية رفع القيود على سفر مواطنيها ودخولهم إليها بشكل كامل، بعد أول يناير المقبل، في ظل معطيات ارتفاع وتيرة تفشي وباء “كوفيد-19” في دول العالم.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس”، مساء اليوم الأحد، عن مصدر بوزارة الداخلية أنه “بناء على ما رفعته الجهات المختصة بشأن مستجدات المواجهة مع جائحة كورونا في المملكة، واستمرار ارتفاع معدلات انتشار الوباء في عدد من الدول، التي يواجه بعضها حاليًا موجة ثانية من الجائحة، فقد صدرت الموافقة على أن يكون الرفع الكامل للقيود على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها، والسماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، بعد تاريخ 1 يناير 2021، وفق الإجراءات المتبعة قبل جائحة كورونا”، نقلا عن موقع سبوتنك الروسي.

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ويتم الإعلان عن الموعد المحدد لرفع التعليق قبل 30 يومًا من تاريخ الأول من يناير 2021، ولوزارة الصحة إذا تطلب الأمر، حينذاك، أن ترفع بطلب وضع اشتراطات صحية وقائية على المسافرين والناقلين، أثناء السفر، وفي صالات المطارات والموانئ والمحطات.

واستثنت المملكة من هذا التعليق بعض الفئات من المواطنين، وهم الموظفون الحكوميون، والمدنيون والعسكريون، والمكلفين بمهمات رسمية، والعاملين في البعثات الدبلوماسية والقنصلية والملحقيات السعودية في الخارج، والعاملين في المنظمات الإقليمية والدولية وعائلاتهم ومرافقيهم، ومن لديهم حالات إنسانية.

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بقلم المال - خاص

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