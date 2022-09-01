السعودية رابع دولة مستوردة لمواد البناء المصرية بقيمة 290 مليون دولار فى 6 شهور

كشف المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء، عن ارتفاع صادرات القطاع إلى السعودية بنحو 102% خلال أول 6 شهور من 2022 – الفترة من يناير إلى يونيو – لتسجل 290 مليون دولار، مقابل 144 مليون دولار خلال نفس الفترة المماثلة من 2021.

وأشار تقرير للمجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء حصلت «المال» على نسخة منه، أن السعودية تعتبر رباع أكبر دولة مستوردة لمواد البناء المصرية، إذ حلت بعد إيطاليا التى سجلت صادرات القطاع إليها 392 مليون دولار.

يذكر أن صادرات مواد البناء قفزت خلال أول 6 شهور من 2022 – الفترة من يناير إلى يونيو – بنحو 20% لتسجل 3 مليارات و693 مليون دولار، مقارنة بـ 3 مليار و80 مليون دولار خلال نفس الفترة المماثلة من 2021.

صعدت صادرات الرخام والجرانيت بنحو 8% خلال أول 6 شهور من 2022 – الفترة من يناير إلى يونيو – لتسجل 171 مليون دولار، مقابل 158 مليون دولار خلال نفس الفترة المماثلة من 2021.

فيما هوت صادرات السيراميك بنحو 10% خلال أول 6 شهور من 2022 – الفترة من يناير إلى يونيو – لتسجل 90 مليون دولار، مقابل 100 مليون دولار خلال نفس الفترة المماثلة من 2021.