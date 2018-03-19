السعودية دانا فارس تشارك في حفل هيلتون لتكريم الأم المثالية

أحمد حمدي:



تشارك الفنانة السعودية دانا فارس هيلتون مركز التجارة العالمي وبريك أرت للإنتاج والتوزيع الفني والإعلامي حفل تكريم الأم المثالية والإحتفال بأعياد الربيع ، اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف.



أكد أحمد صدقي مدير عام هيلتون مركز التجارة العالمي ترحيبه بكل الضيوف والفدين للمشاركة في الحفل ، سواء من نجوم الفن من الصحفيين والإعلاميين ورجال الدولة منهم اللواء أحمد زغلول مساعد وزير الصحة واللواء طارق المهدي وزير الإعلام السابق، والدكتور وسيم السيسي الباحث في والمصريات، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن منهم مها أبوعوف وعفاف شعيب، والمخرج مجدي أبو عميرة وسهير رجب، وعايدة رياض، ودوللي شاهين وإيناس النجار وسوار والمطربة السعودية دانا فارس ميار الببلاوى والمطرب فارس والطفلة نجمة ذا فويس كيدز أميرة سعد ووندي بسيونى وخالد حمزاوي وشريف خيرالله، يقدم الحفل الكابتن الإعلامي جمال سعد والإعلامية رنا العزايزي.