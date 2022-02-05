طاقة

السعودية حددت سعر بيع النفط للولايات المتحدة عند 2.40 دولار للبرميل

رفعت شركة أرامكو السعودية أسعار كل أنواع خاماتها النفطية التي تبيعها لآسيا
أيمن عزام 7:31 م, السبت, 5 فبراير 22 7:31 م, السبت, 5 فبراير 22

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أعلنت شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو، السبت، أن المملكة العربية السعودية حددت سعر بيع النفط الرسمي لشهر مارس إلى الولايات المتحدة عند 2.45 دولار للبرميل فوق مؤشر أسكي.

وحددت السعودية، أكبر مصدّري النفط بالعالم، أيضًا سعر بيع الخام العربي الخفيف الرسمي لشهر مارس، إلى شمال غرب أوروبا بأقلّ من 0.10 دولار للبرميل لتسوية برنت.

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تحديد سعر بيع النفط

رفعت شركة أرامكو السعودية أسعار كل أنواع خاماتها النفطية التي تبيعها لآسيا في مارس، مقابل فبراير تمشيًا مع توقعات السوق.

أظهرت وثيقة تسعير، اليوم السبت، أن السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، رفعت سعر بيع خامها العربي الخفيف للعملاء الآسيويين لشهر مارس 60 سنتًا للبرميل، مقارنة بشهر فبراير، بزيادة قدرها 2.80 دولار للبرميل على متوسط سعر خاميْ عمان ودبي.

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كان من المتوقع أن ترفع السعودية سعر مارس للخام الرئيسي 60 سنتًا للبرميل، وفقًا لمسحٍ أجرته رويترز، لسبعة مصادر تكرير في أواخر يناير.

عكست زيادات الأسعار زيادة الطلب في آسيا وزيادة الهوامش للبنزين ووقود الطائرات.

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بقلم أيمن عزام

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