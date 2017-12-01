السعودية تُسقِط صاروخًا حوثيًا استهدف عسير

وكالات:نجح الجيش السعودى في اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة خميس مشيط بمنطقة عسير، جنوب غرب المملكة، مساء أمس الأول، دون خسائر، فيما قال تقرير أممى إن الصاروخ إيرانى الصنع.وتعد هذه المرة الثانية التي تعترض فيها السعودية صاروخًا أُطلق من داخل اليمن خلال شهر.وقال المتحدث ب

وكالات:



نجح الجيش السعودى في اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة خميس مشيط بمنطقة عسير، جنوب غرب المملكة، مساء أمس الأول، دون خسائر، فيما قال تقرير أممى إن الصاروخ إيرانى الصنع.

وتعد هذه المرة الثانية التي تعترض فيها السعودية صاروخًا أُطلق من داخل اليمن خلال شهر.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف الذي تقوده الرياض ضد الحوثيين، تركى المالكى، إن قوات الدفاع الجوى الملكى السعودى رصدت انطلاق صاروخ باليستى من داخل الأراضى اليمنية باتجاه مدينة خميس مشيط، وتم اعتراضه وتدميره دون وقوع خسائر.

وحذر المالكى من أن سيطرة المنظمات الإرهابية، ومنها الميليشيات الحوثية، على الأسلحة الباليستية تمثل تهديداً للأمن الإقليمى والدولي.