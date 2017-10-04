السعودية توقف 22 شخصا بينهم قطري الجنسية

سكاي نيوز عربيةأعلن جهاز رئاسة أمن الدولة في السعودية، الأربعاء، توقيف 22 شخصا أحدهم قطري الجنسية حرضوا على ارتكاب أفعال مجرمة، فيما أعلنت وزارة الداخلية السعودية توقيف 24 شخصا حالوا إثارة نعرات قبلية في حائل شمال غربي المملكة.ورصدت الجهة المختصة بجهاز أمن الدولة تداول مقاطع مرئية عبر مواقع التو

سكاي نيوز عربية

أعلن جهاز رئاسة أمن الدولة في السعودية، الأربعاء، توقيف 22 شخصا أحدهم قطري الجنسية حرضوا على ارتكاب أفعال مجرمة، فيما أعلنت وزارة الداخلية السعودية توقيف 24 شخصا حالوا إثارة نعرات قبلية في حائل شمال غربي المملكة.

ورصدت الجهة المختصة بجهاز أمن الدولة تداول مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ذات موضوعات مختلفة تؤلب على الشأن العام وتحرض بشكل مباشر وغير مباشر على ارتكاب أفعال مجرمة شرعا ونظاما، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وقامت قوات الأمن بتحديد أصحاب تلك المقاطع والقبض عليهم وعددهم (22) شخصا، أحدهم قطري الجنسية، ويجري حاليا التثبت من حقيقة دوافعهم وارتباطاتهم.