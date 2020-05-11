السعودية توقف صرف “بدل غلاء المعيشة”.. وتضاعف ضريبة القيمة المضافة 3 مرات

قررت السعودية وقف صرف “بدل غلاء المعيشة” بداية من شهر يونيو القادم، في إطار إجراءات تقشفية تتبعها لتعويض النقص في إيرادتها النفطية.

كما قررت السعودية، رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15% بدءاً من يوليو القادم.

وقال محمد الجدعان وزير المالية السعودي لوكالة الأنباء الرسمية “واس”، إن القرارات تضمنت أيضا إلغاء أو تأجيل الإنفاق على عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى للعام الجاري.

وحسب الوزير توفر تلك الإجراءات ما قيمته 100 مليار ريال تقريبا.

وكان ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد وجه في ديسمبر الماضي بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة حتى نهاية عام 2020.

وكانت المملكة قد بدأت صرف بدل غلاء معيشة لأول مرة في يناير 2018 بقيمة 1000 ريال شهريا لتعويض المواطنين عن زيادة تكاليف المعيشة بعد أن ضاعفت أسعار البنزين وفرضت ضريبة القيمة المضافة.

وكان البدل يصرف للمواطنين السعوديين من الموظفين المدنيين والعسكريين.

أما ضريبة القيمة المضافة فقد تم إقرارها لأول مرة في يناير 2018 بنسبة 5% على مجموعة واسعة من السلع والخدمات.

