السعودية توقف جميع الأنشطة الرياضية وتغلق صالات الألعاب بسبب «كورونا»

قال وزير الرياضة السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عبر "تويتر" : "جهود كبيرة وإجراءات احترازية ووقائية استباقية اتخذتها قيادة وطننا الغالي".

أعلنت وزارة الرياضة السعودية تعليق النشاط الرياضي في المملكة بمختلف الألعاب الرياضية وجميع البطولات والمسابقات، وكذلك إغلاق الصالات والمراكز الرياضية الخاصة اعتباراً من يوم غدٍ الأحد وحتى إشعار آخر.

وبحسب بيان وزارة الرياضة، فإن ذلك بناء على توصيات اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد (COVID-19).

وقال وزير الرياضة السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عبر “تويتر” : “جهود كبيرة وإجراءات احترازية ووقائية استباقية اتخذتها قيادة وطننا الغالي، أكدت من خلالها أن سلامة المواطن والمقيم تمثل الأولوية القصوى”.

وبذلك يتأكد تعليق مسابقة الدوري السعودي، حيث لن تلعب مباريات اليوم السبت.

وكانت المملكة العربية السعودية، قد أعلنت عن 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بينهم 11 مصرياً.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية ”واس“ في تغريدة عبر حسابها بموقع ”تويتر“، عن وزارة الصحة، أن المصابين المصريين ليس لديهم أعراض، مشيرة إلى أن الحالة الأولى لمواطن كان مخالطا لحالة مصابة أعلن عنها سابقا وهو معزول في منشأة صحية بمدينة الرياض، أما الحالة الثانية فهي لمقيم قادم من البرتغال عبر تركيا وتم عزله في منشأة صحية بالرياض.

وأضافت الوزارة، أن الحالة الثالثة لمواطنة قادمة من إيران عبر سلطنة عمان ومعزولة حاليا في منشأة صحية بمدينة الإحساء

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه بعد تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ارتفع العدد داخل المملكة إلى 62 حالة، جميعها موجودة في العزل الصحي، ويجري تقديم الرعاية الصحية لها وفق الإجراءات المعتمدة.