السعودية توقف الحجوزات والرحلات من وإلى تورنتو في كندا

روسيا اليوم أعلنت الخطوط الجوية السعودية إيقاف الحجوزات والرحلات من وإلى مدينة تورنتو الكندية اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، على خلفية الأزمة الأخيرة بين البلدين.وأضافت الخطوط السعودية اليوم الاثنين في بيان لها أنه سيتم إعفاء جميع التذاكر الصادرة من وإلى تورنتو من أية قيود أو رسوم عند الإلغ

روسيا اليوم

أعلنت الخطوط الجوية السعودية إيقاف الحجوزات والرحلات من وإلى مدينة تورنتو الكندية اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، على خلفية الأزمة الأخيرة بين البلدين.

وأضافت الخطوط السعودية اليوم الاثنين في بيان لها أنه سيتم إعفاء جميع التذاكر الصادرة من وإلى تورنتو من أية قيود أو رسوم عند الإلغاء أو إعادة إصدار التذاكر أو استعادة قيمتها.

وأكدت أنها ستعمل على إيجاد حلول بديلة للحاجزين على رحلات الخطوط إلى تورنتو.



ويأتي هذا القرار ضمن قرارات اتخذتها السعودية ضد كندا منذ أمس، من بينها طرد السفير الكندي لديها واستدعاء سفيرها في أوتاوا

