السعودية توقع 26 اتفاقية مع كوريا الجنوبية بقيمة 29 مليار دولار

قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، اليوم الخميس، إنه سيتم توقيع 26 اتفاقية بقيمة 29 مليار دولار خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى كوريا الجنوبية .

ووصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى سيول، أمس الأربعاء.

وبعد مغادرة إندونيسيا تعد كوريا، المحطة الثانية في جولة الأمير محمد بن سلمان الآسيوية التي تشمل عدداً من الدول، يلتقي خلالها قادتها وعدداً من المسؤولين فيها؛ لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الفالح، خلال حديث مع قناة “العربية”، أن مشروع شاهين الذي يتم توقيع اتفاقيته اليوم، “يشكل أكبر استثمار أجنبي في كوريا بقيمة تتجاوز 5 مليارات دولار”.

وقال وزير الاستثمار السعودي، إن صندوق الاستثمارات العامة سيوقع عددا من الاتفاقيات مع عدد من الشركات الكورية.

وكانت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية كشفت الأربعاء نقلا عن مصادر أنه من المتوقع أن توقع 5 شركات من القطاعين العام والخاص مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي على مذكرة تفاهم للتعاون في مشروع بناء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا.

وتشمل الـ 5 شركات مؤسسة كوريا للطاقة الكهربائية ومؤسسة كوريا للطاقة الجنوبية ومؤسسة الكورية للنفط وشركة بوسكو لصناعة الصلب وشركة سامسونغ سي آند تي.

ويشمل هذا المشروع بناء وتشغيل المصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا لمدة 20 سنة والذي تبلغ مساحته 396 ألف متر مربع في مدينة ينبع السعودية على ساحل البحر الأحمر.

ومن المعروف أن تكلفة المشروع تبلغ نحو 7 مليار دولار ومن المتوقع أن تبدأ عملية بناء المصنع في عام 2025 حتى عام 2029، وينتج المصنع 1.2 مليون طن من الهيدروجين الأخضر والأمونيا.

وتخطط الشركات الكورية الجنوبية لتلقي معلومات تجارية من صندوق الاستثمارات العامة في وقت لاحق من الشهر الجاري والبدء في دراسات الجدوى المبدئية.

كما ستجري مشاورات مع صندوق الاستثمارات العامة حول دراسات الجدوى وشروط المشاركة في المشروع خلال الربع الأول من العام القادم.