السعودية توقع مذكرة تفاهم مع تونس في مجال الطاقة

أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز؛ وزير الطاقة ، اليوم، وقع مذكرة تفاهم مع وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة في الجمهورية التونسية نائلة نويرة القنجي، تتعلق بمجالي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها. وتهدف المذكرة بحسب…

أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز؛ وزير الطاقة ، اليوم، وقع مذكرة تفاهم مع وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة في الجمهورية التونسية نائلة نويرة القنجي، تتعلق بمجالي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها.



وتهدف المذكرة بحسب الوكالة إلى تنمية التعاون وتبادل المعلومات والخبرات بين السعودية وتونس في مجالي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها من خلال الأبحاث والدراسات المتعلقة بهذا النوع من الطاقة، والعمل على تبادل السياسات والقوانين التشريعية المتعلقة بذلك.

وتشمل المذكرة التعاون في مجالات إدارة الطلب على الطاقة المتجددة، والخبرات المتوافرة عن التعرفة المتغيرة بحسب زمن الاستخدام وإزاحة الأحمال، والتشغيل الموثوق والمستدام لأنظمة الطاقة وتشجيع الاستهلاك الذكي لها، والمؤشرات القياسية لاستهلاك الطاقة في القطاع الصناعي، بحسب الوكالة.



كما تضمنت مذكرة التفاهم تشجيع إقامة ندوات مشتركة ودورات تدريبية في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها، وتشجيع القطاع الخاص في البلدين على إنشاء الشراكات في هذا المجال، وفق الوكالة.