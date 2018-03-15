السعودية توقع اتفاقية تسليم 2 مليار دولار لليمن كوديعة

متابعات وقع وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان ومحافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد بن منصور زمام بالعاصمة السعودية الرياض اليوم اتفاقية تسليم مبلغ ملياري دولار أمريكي كوديعة في حساب البنك المركزي اليمني، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية واس…

متابعات



وقع وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان ومحافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد بن منصور زمام بالعاصمة السعودية الرياض اليوم اتفاقية تسليم مبلغ ملياري دولار أمريكي كوديعة في حساب البنك المركزي اليمني، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية واس اليوم الجمعة

وأوضحت الوكالة أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قرر بإيداع مبلغ ملياري دولار أمريكي كوديعة في حساب البنك المركزي اليمني،

وبهذا الصدد، أكد وزير المالية أن هذه الاتفاقية التي وقعت الخميس تأتي امتداداً لدعم المملكة للشعب اليمني الشقيق؛ ليصبح مجموع ما تم تقديمه كوديعة للبنك المركزي اليمني ثلاث مليارات دولار أمريكي

وأضاف أن هذا الدعم يعزز الوضعين المالي والاقتصادي في الجمهورية اليمنية الشقيقة، لاسيما سعر صرف الريال اليمني، ما ينعكس – بإذن الله – إيجاباً على الأحوال المعيشية للمواطنين اليمنيين.









