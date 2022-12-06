السعودية توقع اتفاقيات بقيمة 29 مليار دولار خلال زيارة الرئيس الصيني غدا

يُرتقب أن تشهد القمة السعودية الصينية توقيع اتفاقات مبدئية بـ110 مليارات ريال (أكثر من 29 مليار دولار) خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى المملكة التي تبدأ غدا الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء السعودية.”واس” كانت أوردت، اليوم، أنه بدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، يقوم رئيس جمهورية الصين الشعبية بزيارةٍ رسمية إلى المملكة خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2022، يُعقد خلالها قمة سعودية-صينية، بمشاركة ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

زيارة الرئيس الصيني

الوكالة أفادت أيضاً أنه “انطلاقاً من العلاقات المتميزة التي تربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدول العربية، مع جمهورية الصين الشعبية، سيتضمن برنامج الزيارة حضور رئيس الصين “قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية”، و”قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية”، بمشاركة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية، حيث سيتم خلال القمتين مناقشة سبل تعزيز العلاقات المشتركة في المجالات كافة، وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي”.

تطوير العلاقات

الإعلان عن الاتفاقات المزمعة، جاء في مقال نشرته الوكالة الرسمية بعنوان: “السعودية والصين.. تاريخ طويل وآفاق مستقبل مشرق”، أشار إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وبكين “تشهد تطوراً متميزاً وراسخاً بخطى ثابتة نحو مزيد من التعاون والتفاهم المتبادل في مختلف المجالات، بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين”، منوّهاً بأن العلاقات الوثيقة بين البلدين تعود لأكثر من 80 عاماً، حيث بدأت كتبادلات تجارية بسيطة، ومن خلال استقبال الحجاج الصينيين، وصولاً إلى عام 1990 عندما اتفق البلدان على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة”.

وأضافت “واس” أن حرص السعودية، بقيادة الملك وولي العهد، على تطوير العلاقات مع الصين، هو جزء من خططها الاستراتيجية لتعزيز شراكاتها مع كافة الدول المؤثرة وإقامة علاقات متوازنة معها لخدمة أهداف والمساهمة بحماية مصالحها